Is dirigent Gergjev niet alleen druk met muziek, maar ook met een Russisch kalkoenmonopolie?

Gergjev is inmiddels overal, althans in het Westen, uitgekotst als vazal van Poetin. Beeld wfa

Gergjev werd in de late jaren tachtig Nederland binnengehaald als de beste Russische dirigent sinds Kondrashin, Rozjdestvenski en Svetlanov. Heeft hij ze uiteindelijk allemaal overvleugeld?

Ik zeg ja, al mag je dat sinds de Russische inval in Oekraïne natuurlijk niet meer hardop zeggen, want Gergjev is inmiddels overal, althans in het Westen, uitgekotst als vazal van Poetin.

Sindsdien komen steeds meer verhalen naar buiten over de onsmakelijke verstrengeling van beide heren, die al in de jaren negentig begon toen de tegoeden van het Mariinskitheater, waarvan Gergjev de muzikale leiding had, volledig verdampten door het faillissement van de bank waar het financiële bezit van het operahuis in Sint-Petersburg werd beheerd.

Kleine man met peenhaar

De wanhopige Gergjev richtte zich tot de locoburgemeester van Sint-Petersburg, een kleine man met peenhaar, genaamd Vladimir Poetin. Poetin regelde dat de musici van het operahuis, op dat moment een belangrijk internationaal prestige-instrument voor Rusland, konden worden betaald.

Het was niet het enige wat door Poetin werd betaald. Gergjev werd dankzij het Poetingeld bemiddeld, kon zich protserige huizen veroorloven en ontwikkelde zich als vastgoedpatser. Op YouTube is een Russisch filmpje te zien waarop in kaart wordt gebracht welke bezittingen Gergjev eropna houdt, van lapjes grond in het Italiaanse Rimini tot complete landhuizen.

De apotheose van de absurde zelfverrijking volgde op 1 mei, de Dag van de Arbeid, toen bekend werd dat Poetin naar verluidt aan zijn vriend Gergjev het Russische monopolie had vergund op de verkoop van kalkoenvlees.

Dode kalkoenen. De symboliek is niet te missen.