Is de millennial preutser dan de generatie daarvoor?

Thijs Launspach: “Een groot deel van onze seksuele voorlichting hebben we niet gekregen door er open over te praten. Daarbij zijn we enerzijds ingelicht over wat de gevaren zijn van seks, en anderzijds door naar porno of Hollywoodfilms te kijken. Porno is vaak extreem en onrealistisch en een film slechts de aanloop naar seks en het resultaat ervan. Het werkeljke gedeelte, namelijk de seks, ontbreekt. Dat zorgt voor een totaal vertekend beeld van wat seks zou kunnen zijn.”

En met welke problemen kloppen millennials aan bij een seksuoloog? In deze aflevering worden de zeven meest voorkomende kwesties besproken. Ben ik wel goed in bed? - is zo’n vraagstuk.

Malou Holshuijsen: “Ik vind dit verkeerd en ik word er een beetje droevig van. Alsof met iemand neuken en de maatstaf van seks is of iemand anders jou lekker vindt. Je moet het in eerste instantie zelf heel erg lekker vinden. Het moet geen prestatie zijn.”

