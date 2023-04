Iris Haverkamp Begemann wint SO Award met project over Mexicaanse trans vrouw

De jury: '[Dit project] maakt het migratieverhaal haast tastbaar: een eenzaamheid die zij als transvrouw ervaren heeft, maar ook de eenzaamheid die de achterblijvers waarschijnlijk voelen.' Beeld Iris Haverkamp Begemann

Haverkamp Begemann (33) krijgt de prijs ter waarde van 5000 euro voor haar documentaireproject over Alejandra Ortiz, een trans vrouw die in 2015 haar geboorteland Mexico ontvluchtte en sindsdien zonder verblijfsvergunning in Nederland woont, omdat de IND Mexico ziet als veilig land. Mexico is na Brazilië echter het gevaarlijkste land voor trans personen.

‘De lading van het verhaal blijft in iedere foto behouden en hoe meer je van het verhaal weet, hoe meer de foto’s verrijkt worden. Maar ook zonder het verhaal, staat de serie stevig. Daarnaast zijn de compositie en kleuren prachtig,’ aldus de jury, die tevens de tastbaarheid van het migratieverhaal prijst. ‘Je ziet dat de hoofdpersoon botst met haar omgeving, dat de mannen niet weten wat ze met haar moeten. Je voelt ook de leegte. Dat maakt het migratieverhaal haast tastbaar: een eenzaamheid die zij als trans vrouw ervaren heeft, maar ook de eenzaamheid die de achterblijvers waarschijnlijk voelen.’

Oekraïne

Nadat Haverkamp Begemann en Ortiz begin 2021 door een gemeenschappelijke vriend aan elkaar werden voorgesteld, begonnen ze al snel te praten over een mogelijk fotoproject. In november 2021 reisde Haverkamp Begemann naar Ortiz’ familie in een gehucht in het noorden van Mexico en maakte ze de serie foto’s die nu is onderscheiden.

De andere prijzen waren voor series over de oorlog in Oekraïne: Life on Hold van Eelco Wortman (bekroond met de SO Publieksprijs ter waarde van 1000 euro) is een serie over het leven van een Oekraïense vluchteling in Nederland, die de fotograaf via Tinder leerde kennen. De SO Student Award (eveneens 1000 euro) ging naar de Oekraïense fotografe Katerina Motyleva, voor haar serie Loss, over het verliezen van haar thuis in Oekraïne, over verdeeldheid binnen de familie, en over het verliezen van haar zus.