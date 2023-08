Iraanse regisseur neemt in Numb kijker mee naar de kleuterklas: ‘We voelen ons boven de kinderwereld verheven, maar dat is een vergissing’

Still uit ‘Numb’. Regisseur Amir Toodehroosta: ‘We zochten kinderen die qua persoonlijkheid zo dicht mogelijk bij de personages lagen.’

Een ‘liefdesdriehoek’, maar dan onder kleuters. Het jongetje Roham, pakweg zes jaar oud, wordt op zijn manier verliefd op klasgenootje Rana. Hoe meer tijd ze samen doorbrengen, hoe meer hij ook te weten komt over haar leven thuis, waar dingen gebeuren waarover op school omstandig wordt gezwegen. Ondertussen hebben ze ook om te gaan met Azad, de grootste pestkop van de klas.

De Iraanse regisseur Amir Toodehroosta (42) vertelt het verhaal van zijn tweede speelfilm Numb op ooghoogte van deze kinderen. De gezichten van volwassenen komen alleen in beeld wanneer die hurken om de kinderen op gelijk niveau te benaderen – maar dat gebeurt maar zelden. In plaats daarvan strooien ze vanuit de hoogte bevelen en doctrines in het rond.

Op het filmfestival van Rotterdam, waar Numb afgelopen februari in wereldpremière ging, vertelt Toodehroosta dat de kiem voor de film een paar jaar geleden werd gelegd door zijn neefje, destijds vijf jaar oud. “Hij was een ontzettend nieuwsgierig kind. Dat inspireerde me om weer op zoek te gaan naar die open nieuwsgierigheid waarmee kinderen naar de wereld kijken. Dat verliezen we als volwassenen, we voelen ons boven de kinderwereld verheven, maar dat is een vergissing.”

Was het moeilijk om die kinderlijke ervaring van de wereld in uzelf terug te vinden?

“Voor mijn gevoel sta ik dichter bij mijn kindertijd dan de meeste mensen, ik heb er heel levendige herinneringen aan. Ik heb een heel gelukkige jeugd gehad, mijn ouders koesterden mijn kind-zijn, dat is lang niet altijd zo.”

Maakte dat het ook makkelijker om met uw piepjonge acteurs te werken? U ontlokte sterk acteerwerk aan ze.

“Ik wilde dat de film zou aanvoelen als een documentaire, alsof we een echte kleuterklas zijn binnengestapt. Ik houd niet van films met te veel toeters en bellen – de wereld is al interessant genoeg, die behoeft geen opsmuk. Om dat te laten slagen was de geloofwaardigheid van de kinderen cruciaal. Het duurde dan ook lang voor we ze vonden. We zochten kinderen die qua persoonlijkheid zo dicht mogelijk bij de personages lagen. Dat geldt voor iedereen behalve de grote pestkop in het verhaal – die jongen heeft van alle kinderen het hardst gewerkt.”

“Als het over gevoelige onderwerpen ging, zoals het misbruik dat in de film aan de orde komt, dan vertelden we de kinderen uiteraard iets anders. Maar voor het grootste deel kon ik ze gewoon benaderen zoals elke andere acteur. Dingen als jaloezie, of onderlinge nijd, dat begrepen ze en dat konden ze spélen.”

De Iraanse titel van de film, Asab keshi, betekent letterlijk ‘wortelkanaal’. Hoe hangt dat samen met de internationale titel Numb?

“Als je een rotte kies hebt, die er van buiten nog piekfijn uitziet maar van binnen alleen maar pijn geeft, kun je twee dingen doen: of je trekt die hele kies, of je verdooft de wortel, zodat je de pijn niet meer voelt. Voor mij is dat een metafoor voor wat je in de film ziet gebeuren. Deze kinderen komen, misschien wel voor het eerst, in aanraking met de pijn van het leven, en hun enige uitweg is zichzelf verdoven.”