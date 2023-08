Ira Sachs haalt plezier uit de teloorgang van een klootzak, in zijn nieuwe film Passages

Films over liefdesdriehoeken in Parijs zijn er in overvloed. Toch voelt Ira Sachs’ (57) Passages fris en eigentijds, vooral dankzij de spil van die relatiekluwen: hoofdpersoon Tomas, fluïde tot in het extreme, een botte hork én uiterst charismatisch. Sachs: ‘Een teloorgang is leuke cinema.’

“Ira’s personages zijn uniek,” antwoordt acteur Franz Rogowski, direct en beslist, op de vraag waarom hij met regisseur Ira Sachs wilde samenwerken voor Passages. “Je voelt de levenservaring van de acteurs doorschemeren. Het voelt echt en tegelijkertijd voel je de fictie, de constructie – Ira’s eigen stem.”

Van de acht films die Ira Sachs (57) inmiddels maakte, bereikten tot nu toe de drie braafste de Nederlandse bioscopen: Married Life (2007), Love Is Strange (2014) en Little Men (2016). Passages ligt dichter bij het meer schurende werk waarmee Sachs zijn carrière begon.

Gebleven is zijn scherpe oog voor menselijke relaties. Als filmmaker Tomas voegt hoofdrolspeler Rogowski nu een uitmuntend nieuw exemplaar toe aan Sachs’ rijke collectie levensechte personages. Onhebbelijk, aantrekkelijk, egocentrisch, charismatisch – Tomas is fluïde en alles tegelijk. In Rogowski’s woorden: “Hij surft op dat wankele evenwicht tussen klootzakkerigheid en kwetsbaarheid.”

Tomas staat ver af van de sympathieke hoofdpersonages waarmee films doorgaans bevolkt worden. “Toch heb ik sympathie voor hem,” werpt Sachs tegen als we hem spreken op het filmfestival van Berlijn, waar Passages afgelopen februari in competitie draaide. “Hij is onderhoudend, je wilt tijd met hem doorbrengen. Ik zie hem als een sympathiek personage dat onsympathieke dingen doet. Een relatie met hem zou je misschien niet lang volhouden, maar het is wel heel makkelijk je voor te stellen dat je een relatie met hem zou beginnen – tegen beter weten in.”

Onmogelijke partner

Tomas’ echtgenoot Martin (Ben Whishaw) houdt het al een flinke tijd vol met deze onmogelijke partner. Ook als Tomas na de opnames van zijn nieuwste film het bed in duikt met Agathe (Adèle Exarchopoulos) en dat vervolgens achteloos aan zijn partner opbiecht, is dat voor Martin geen reden de relatie te verbreken. Maar Tomas ziet meer in zijn bevlieging met Agathe en trekt op stel en sprong bij haar in – om vervolgens vrijwel direct weer terug te verlangen naar zijn oude vertrouwde relatie.

“Ik werd onder meer geïnspireerd door L’innocente, de laatste film van Luchino Visconti, over de teloorgang van een aristocraat die blind is voor de noden van anderen,” vertelt Sachs. “Iets daarin trok me aan – want het is léúk. Een teloorgang is leuke cinema.”

Hij heeft geen ongelijk. Maar Tomas’ zelfgecreëerde ellende is ook hartverscheurend. Al ziet Sachs dat genuanceerder. “De tragiek zit vooral in het spel, volgens mij. Niet dat ik elk verdriet uit het scenario heb willen bannen, maar voor mij komen de meest emotionele momenten in de film voort uit hoe de drie acteurs die momenten spelen.”

Het waren dan ook vooral de acteurs die hem tot de film inspireerden, vertelt Sachs. “In feite is Franz het uitgangspunt van de film. Ik zag hem in Happy End van Michael Haneke. Hij had maar een kleine rol, maar ik zag direct dat we samen iets interessants zouden kunnen maken. Net zo bij de andere twee. Ik herinner me nog scherp Bens vertolking van Bob Dylan in I’m Not There, jaren geleden. En Adèle viel op in een kleine rol in Sibyl; haar bekendere film La vie d’Adèle heb ik nooit gezien. In die films zijn ze ieder hooguit twintig minuten in beeld, maar ze maakten een onuitwisbare indruk.”

Ruimte voor acteurs

In die samenwerking met de acteurs ligt voor Sachs dan ook het hart van het filmmaken. Dat betekent niet dat zijn stijl anoniem of afwezig is, integendeel. Maar de filmische elementen vormen zich rond wat de acteurs doen in plaats van andersom, zoals vaak het geval is.

“Ik draai meestal in lang aangehouden shots,” legt Sachs uit. “Omdat ik een zeker ongemak heb met montage. Ik kan nog altijd niet goed uitleggen waaruit een knip voortkomt, en dus ben ik er terughoudend mee. Door die lange shots hebben de acteurs veel ruimte. Het gaat me om het samenspel van hun lichamen in een ruimte – die choreografie is essentieel. Hun hele fysiek mag spreken, niet alleen hun gezichten. Daar hangt ook mee samen dat ik acteurs niet vraag om zich te transformeren, integendeel. Ze spelen een personage, maar ik vraag ze ook om zichzelf te zijn in die rol.”

Iets vergelijkbaars geldt waarschijnlijk ook voor hoe Sachs zelf zijn verhalen bedenkt – Passages schreef hij zoals de meeste van zijn films samen met Mauricio Zacharias. Er schemeren dingen door die lijken op zijn eigen leven (zie kader), maar een-op-een autobiografisch is het nooit.

“Passages is een heel persoonlijke film,” beaamt Sachs. “Het gaat over een man met een zekere macht, en daarmee onderzoek ik ook mijn eigen plek in de wereld en mijn invloed op anderen. Het gaat over het verschil tussen de keuzes die we voor onszelf maken en de gevolgen die dat voor anderen heeft.”

Acteur Franz Rogowski en regisseur Ira Sachs: 'Ik vraag acteurs om zichzelf te zijn in hun rol.' Beeld Joel C Ryan/Invision/AP

Zich thuis voelen Ira Sachs werd in 1965 geboren in Memphis, waar hij zijn eerste twee speelfilms The Delta (1997) en Forty Shades of Blue (2005) maakte. Hij woonde vervolgens meer dan twintig jaar in New York en ook daar maakte hij meerdere films, te beginnen met het semi-autobiografische Keep the Lights On (2015). Sinds vorig jaar woont Sachs met zijn echtgenoot, kunstenaar Boris Torres, en hun elf jaar oude tweelingzoons in Ecuador, Torres’ geboorteland. Passages is Sachs’ tweede film in Europa, na Frankie (2019), dat vanwege de coronalockdowns in Nederland niet werd uitgebracht. Die film creëerde hij rond de Franse actrice Isabelle Huppert en de Portugese plaats Sintra. De liefdesdriehoek van Passages plaatste hij in Parijs. “Daar kom ik al sinds mijn jonge jaren, de stad voelt bekend voor me,” zegt Sachs. “Dat heb ik ook nodig om ergens te kunnen filmen. Ik moet mijn eigen esthetische relatie tot een plek hebben ontwikkeld, los van de geijkte beelden. In Parijs speelt het leven zich voornamelijk binnen af – Passages is een film van interieurs. Er is maar één scène die zich buiten afspeelt, de allerlaatste, en dat voelt als een bevrijding.”