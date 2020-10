Intieme en pijnlijke televisie: 37 jaar huwelijk, en met een krabbel was het voorbij

De documentaire Tot de dood ons scheidt Beeld Han Lips

Lips liet de tortelduifjes Diederik Gommers en Famke Louise bij Jinek even voor wat ze waren en koos voor stelletjes voor wie de liefde minder pril was, voor zover er van liefde überhaupt nog sprake was. De documentaire Tot de dood ons scheidt ­volgde twee stellen die na 43 en 37 jaar huwelijk uit elkaar gingen. Dat leverde intieme en soms pijnlijke televisie op.

Tot de dood ons scheidt deed soms denken aan de podcast Where should we begin, waarin psychotherapeut Esther Perel met stellen praat over hun relatie. Hier was de (anonieme) vragensteller een mediator die de echtscheiding in goede banen moest leiden.

Mat en Marga waren 43 jaar getrouwd, en acht jaar ­geleden had Mat bekend dat hij op mannen viel. Toch overviel het Marga dat hij definitief van haar weg wilde. De lichaamstaal tussen de twee sprak boekdelen: waar Mat zichtbaar opgelucht was dat hij bij haar weg kon, was Marga een brok ingehouden woede en verdriet. “Ik had dit nooit verwacht,” zei ze snikkend. Mat woonde inmiddels op een vakantiepark, maar had het ook vaak over ‘een vriend uit Friesland’. In de stiltes tussen de twee, die elkaar nauwelijks nog konden aankijken, zat de pijn van veertig jaar liefde en onuitgesproken frustratie besloten.

Gerda en Bennie zetten er na 37 jaar huwelijk een punt achter. “Mijn idee was het niet,” zei de nuchtere Bennie, die zijn leven lang hard had gewerkt, maar de aandacht voor zijn gezin had laten versloffen. Toen hun zoon een ernstig ongeluk kreeg, vluchtte hij in zijn werk, waardoor de twee nog verder uit elkaar waren gegroeid. Nu lagen er praktische zaken op tafel: wat gebeurt er met het huis, met de fotoboeken, met de hond?

In de slotscène werden de scheidingsaktes ondertekend. Gerda en Ben beten op hun lip en keken elkaar niet aan. 37 jaar huwelijk, en met een krabbel was het voorbij.

