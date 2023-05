Interview met Willem Holleeder zou het bij Twan Huys nu niet meer halen

De paus staat bovenaan het lijstje van Twan Huys. Het lijkt hooggerepen, maar zeg nooit nooit. In vijftien jaar College Tour strikte de presentator Bill Gates, de dalai lama en Willem Holleeder voor het programma. ‘Als student had ik hen geen vraag durven stellen.’

Twan Huys (59) grijpt naar zijn linkeroor. Hij weet niet zeker of het aan deze kant was, maar veertig jaar geleden nam hij een oorbel. Een zilveren ringetje. “Het was een late provocatie, al merkten mijn ouders het niet eens op toen ik ermee thuiskwam,” vertelt hij lachend.

Met die oorbel in stond de jonge Twan op een dag aarzelend op in Bet Kolen, een café in Tilburg waar studenten journalistiek regelmatig vakgenoten interviewden. Hij sprak de hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer, Martin van Amerongen, aan. “Hoe moeten journalisten zich kleden, vroeg ik. Hij – jasje, dasje en pijprokend – antwoordde: ‘Een journalist hult zich in de kleren van de bourgeoisie, als een wolf in schaapskleren.’ Oftewel: kleed je onopvallend. Het moet niet afleiden van het interview, zeker op tv. Dan praten kijkers alleen dáár nog over.”

Dus die oorbel ging uit?

“Niet meteen. Ik werd op een gegeven moment gevraagd door Paul Witteman om als jongste verslaggever bij Achter het nieuws te komen werken. Tijdens een redactievergadering keek hij me een beetje cynisch aan, zoals hij dat kan. ‘Twan’ zei hij. ‘Die oorbel, blijft die er nog lang in?’ Toen heb ik hem eruit gehaald.”

Hoe was u als student?

“Nieuwsgierig, maar geen durfal. Ik moest moed verzamelen om publiekelijk een vraag te stellen. En dan stelde ik hem he-le-maal op het einde, zoals bij Van Amerongen.”

“Ik kijk met bewondering naar studenten die in College Tour de microfoon pakken. Zo stond er tijdens de uitzending met de dalai lama een jongen op die vroeg: ‘Zou het voor u een idee zijn om de grens van Tibet over te wandelen om te protesteren dat uw land bezet is door de Chinezen?’ ‘Silly question, next,’ antwoordde hij. Ik was even stil. Je moet bedenken dat deze man vanaf zijn vijfde op het schild is gehesen, gewend om te zenden en niet om te luisteren. Zijn omgeving geeft je het gevoel dat je spreekt met de plaatsvervanger van God op aarde. Maar gelukkig kwam de student uit de categorie lef en stelde hij even later de vraag opnieuw.”

De dalai lama, Bill Gates, Robbie Williams, Johan Cruijff: in vijftien jaar kwamen grote namen bij College Tour. Wie staat nog op jouw verlanglijstje?

“O, zo veel mensen! Maar ik zou de paus heel graag spreken. Hij is anders dan een van zijn voorgangers. Johannes Paulus II liep op Pradapantoffels rond en ging skiën. De huidige paus, Franciscus, woont in een klein appartementje en staat zichzelf amper luxe toe. Hij spreekt zich uit over seksueel misbruik in de kerk en de vluchtelingencrisis. Toen hij aantrad, dacht ik: God, die man gaat een revolutie teweeg brengen. Maar dat bleek heel moeilijk.”

Wat zou u hem willen vragen?

“Wat heeft u bereikt? Waarom geeft uw instituut geen toegang aan vrouwen? En waarom houdt u vast aan het celibaat terwijl dat zo veel ellende veroorzaakt?”

Is er contact met de paus? En hoe gaat dat?

“Er zijn diverse interviewverzoeken gedaan. Zo heb ik een hoogleraar, die hoog in de regionen van het Vaticaan zit, gevraagd te bemiddelen. Dat stopte op een gegeven moment. Maar op vakantie in Italië kwam ik een tijdje geleden iemand tegen die de woordvoerder van de paus kende. Die heb ik een brief geschreven.” (korte stilte) “Met sommige gasten ben je jaren bezig voor het lukt. Het is altijd kwetsbaar om iets over het proces te zeggen, want als het in de media verschijnt, wordt het nog ingewikkelder. ”

College Tour met Willem Holleeder in 2012. Beeld NTR

Crimineel Willem Holleeder was in 2012 te gast. Dat leidde tot commotie: zijn deelname zou tot een heldenverering leiden. Wat vond je van de kritiek?

“Ik respecteer alle meningen die hierover zijn, maar ik denk dat het belangrijk is om het interview in die tijd te plaatsen. Hij was net weer een vrij man. Elke krant, elk televisieprogramma wilde hem interviewen. Een paar jaar later kwamen de getuigenissen van zijn zussen naar boven, waaruit bleek dat hij veel meer op zijn kerfstok had. Het was nog veel erger. Als we dat destijds hadden geweten, hadden we de uitzending niet gedaan. Dát is het verschil dat ik nu maak.”

Terwijl de presentator van de KRO-NCRV terugblikt op de voorbije vijftien jaar en niet kan kiezen tussen zijn favoriete gasten – actrice Whoopi Goldberg is een goede kanshebber voor de top 5 – sloft achter zijn rug Maarten van Rossem voorbij. Het jurylid van De slimste mens, als altijd in het zwart gekleed, is op weg naar nieuwe opnames.

Huys is herhaaldelijk gevraagd aan dat programma mee te doen. “Maar ik durf niet,” biecht hij op. “Geweldig programma. Ik doe thuis op de bank mee, maar ben altijd te laat met mijn antwoord. Ik kijk met bewondering naar mensen als Jacob Derwig die zo veel parate kennis in huis hebben. Dat heb ik niet.”

Huys is bij het grote publiek bekend als Amerikacorrespondent en succesvol presentator van programma’s als Nova, Nieuwsuur en College Tour. Hij had in zijn carrière nog nooit iets meegemaakt wat niét zo goed lukte, vertelde hij eerder, tót hij in 2018 de publieke omroep verruilde voor RTL.

Zijn talkshow RTL Late Night werd een debacle. Huys zat er met zichtbaar ongemak, de kijkcijfers kelderden en na een half jaar werd de stekker uit het programma getrokken. De presentator vertrok op aanraden van zijn vrouw een tijdje naar vrienden in Amerika, waar hij veel nadacht en wandelde. In 2019 keerde hij terug bij de NPO, waar hij politiek duider werd en later presentator van Buitenhof en – opnieuw – van College Tour, dat één seizoen door Matthijs van Nieuwkerk werd gepresenteerd.

Hoe was die terugkeer?

“Ik wist dat ik mijn journalistieke vaardigheden niet was verloren, maar toch was het spannend. Afleveringen van RTL Late Night heb ik nooit meer teruggekeken. Dat heeft weinig zin. Iedereen kan vaststellen dat dat avontuur niet is gelukt. Ik weet nu dat de publieke omroep beter bij me past. Daar voel ik me het meest thuis.”

Voor het komend seizoen staan onder anderen Caroline van der Plas en Jutta Leerdam op de agenda, BN’ers die ook elders opduiken. Wat onderscheidt College Tour van de talkshows?

“Het beste antwoord waarom College Tour nog steeds zo bijzonder is, zit hem in een voorbeeld van het vorige seizoen. De redactie stelde voor de Italiaanse componist Ludovico Einaudi uit te nodigen. Ik kende zijn muziek uit de film Intouchables, maar daar hield mijn kennis op. ‘Weten de mensen wel wie hij is,’ vroeg ik mij hardop af. De redactie raadde me aan om eens bij een piano op een willekeurig centraal station te gaan staan. Binnen een kwartier zou ik muziek van Einaudi horen.”

“Ik heb zijn populariteit onderschat. Binnen een paar uur hadden honderden studenten zich aangemeld. En toen gebeurde het: halverwege de opname stond een conservatoriumstudent op en vroeg aan Einaudi: ‘Mag ik een liedje met u improviseren? U speelt, ik zing.’ Ik hield mijn hart vast. Stel dat hij het niet kon, dan ga je enorm af. Dat is voor de gast ook lastig. Maar het was vanaf de eerste seconde kippenvel. Een onvoorstelbaar moment!”

College Tour, zondag 28 mei 20.20 uur, NPO2.