Interview met Salman Rushdie op literatuurfestival in Utrecht: het eerste in Nederland sinds de aanslag op zijn leven

Salman Rushdie was in mei bij het PEN America Literary Gala in het American Museum of Natural History in New York City. Beeld Getty Images for PEN America

Salman Rushdie werd op 12 augustus 2022 aangevallen toen hij een lezing wilde geven tijdens een evenement op het Chautauqua Institution in New York. Hij raakte zwaargewond door messteken in zijn gezicht, nek en buik en lag twee dagen aan de beademing. Verdachte Hadi Mater, die vlak na de aanslag werd gearresteerd, had niet verwacht dat zijn slachtoffer het zou overleven.

De Duivelsverzen

Die aanslag kwam als een grote schok: het gebeurde meer dan dertig jaar nadat de Iraanse ayatollah Khomeini in 1989 een fatwa, een doodsvonnis, tegen Rushdie had uitgevaardigd uit om diens roman De Duivelsverzen. Dat boek wordt door sommige moslims als godslasterlijk gezien. Na vele bedreigingen dook Rushdie destijds onder, totdat de Iraanse regering in 1998 afstand nam van de fatwa. Toen kon hij weer in de openbaarheid treden.

In 2018 stond Salman Rushdie voor het laatst live op het podium van het Internationaal Literatuur Festival Utrecht. Later deze maand geeft hij er weer acte de présence, dit keer via een livestreamverbinding, waarbij hij zal worden geïnterviewd door journalist Chris Keulemans en schrijver Abdelkader Benali.

Directeur Michaël Stoker van Ilfu: “We denken met veel plezier terug aan zijn laatste bezoek aan Ilfu, vijf jaar geleden. Het is altijd een genoegen Rushdie te horen vertellen over zijn werk. Uiteraard hadden we liever gehad dat die aanslag nooit had plaatsgevonden en hij gewoon weer live op het podium stond, maar we zijn dankbaar en vereerd dat hij er nu online bij kan zijn.”

Aan één oog blind

Rushdie, die als gevolg van de aanslag onder meer het zicht in één oog heeft verloren, spreekt op Ilfu naar aanleiding van de publicatie van Victoriestad, vertaald door Karina van Santen en Martine Vosmaer, en de heruitgave van de romans Middernachtskinderen, De duivelsverzen en zijn biografische non-fictieboekJoseph Anton bij zijn Nederlandse uitgeverij Pluim. Het interview met Rushdie is tijdens de festivaldag Exploring Stories in TivoliVredenburg waar ook Jeanette Winterson, Ali Smith, Connie Palmen, David van Reybrouck, Francine Oomen, Amitav Gosh en Kamila Shamsie te zien zijn.

