Internationale ambities Nederlands Metropole Orkest beloond met Grammy Award

Het is het Metropole Orkest gelukt om hun Grammy nominatie om te zetten in winst. Beeld ANP Kippa

Collier dook in 2018 met het orkest de studio in om een album op te nemen. Jan Geert Vierkant, directeur van het Metropole Orkest, is verheugd met de prijs. ,,We waren al supertrots op de waardering die sprak uit de nominatie. Het is een erkenning van de impact die wij internationaal hebben en een bevestiging van onze positie als wereldwijd ambassadeur van de Nederlandse culturele sector.’’

Het is zeker niet voor het eerst dat het Metropole Orkest in de prijzen valt. Het orkest werd al twintig keer eerder genomineerd voor een Grammy. Dit is de vierde keer dat het de prijs wint.