Instagramhit Wandler trapt Amsterdam Fashion Week af met spektakel in Noord

De Amsterdam Fashion Week is woensdagavond van start gegaan met een spectaculaire licht- en geluidshow van Wandler, het Nederlandse tassen- en schoenenmerk dat in korte tijd een Instagramhit werd.

Vier jaar na de start ligt het wereldwijd in 175 winkels, waaronder de grootste luxe e-tailers Net-A-Porter, Matches en Browns. “Áls we meedoen, dan doen we het goed én internationaal, anders heeft het geen zin,” zei ontwerper Elza Wander, die normaliter haar collecties alleen in Parijs en Londen toont. Dit keer had ze 35 man aan high-end modepers naar Amsterdam overgevlogen.

Voor de gelegenheid was de leegstaande Roze Tanker aan de Nieuwe Leeuwarderweg in Noord met hulp van The Citydressers verbouwd en bekleed met spiegelwanden. Genodigden werden getrakteerd op een silent-technowandeling door het Noorderpark, verzorgd door dj Guy Blanken, waarna multidisciplinair kunstenaar Nikki Hock zorgde voor een licht- en geluidshow bij het voormalig pompstation. Het interieur was volledig appelgroen geverfd, met een knipoog naar Wandlers allereerste tas, de Hortensia, en ingericht met koelkasten waarin de collectie te bewonderen was.

Het merk wist zich in korte tijd – met nul marketingbudget – te onderscheiden door een combinatie van factoren: Wander sprong in een gat in de markt tussen peperdure tassen van grote modehuizen en kleine trendy luxemerken die na korte tijd alweer verdwenen zijn, het gebruikte alleen felle kleuren en ronde vormen (destijds een uitzondering in de tassenmarkt), had een portie geluk en de juiste connecties. Wandler is volgens de naamgever ‘supersterk in Amerika, Italië en Engeland, maar in Duitsland, Scandinavië en Azië valt er nog veel te behalen’.

Voorafgaand aan de presentatie was er een diner, na afloop een intiem feestje in Hotel de L’Europe.

Fashion Week in de stad

Tot en met zaterdag zijn er tal van shows en events verspreid over de stad. Donderdagochtend is het de beurt aan Ronald van der Kemp met zijn ethical couture in het leegstaande Kroonenbergpand aan de Nieuwezijds Voorburgwal, zaterdag is Ninamounah in het torentje van de Bijenkorf, en wordt de ‘week’ ’s avonds afgesloten met Bodil X Patta.

De fashionweek Hub in The Collection op de Stadhouderskade is woensdag tot en met vrijdag gratis toegankelijk voor het publiek. Je kunt er podcastinterviews bijwonen, kennismaken met 35 jonge modeondernemers en de expo bezichtigen van twintig jaar Batavia Stad Fashion Outlet – waarvoor twintig ontwerpers een outfit creëerden, elk met een eigen QR-code, waardoor het maakproces is te volgen.

Voor het hele programma, zie amsterdamfashionweek.nl.