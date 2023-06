Ingang Concertgebouw aan het Museumplein gaat weer open: ‘Dit is een soort openhartoperatie’

De historische hoofdentree van het Concertgebouw aan het Museumplein gaat zaterdag 1 juli, met de start van de zomerconcerten, weer open. Daar ging binnen een flinke renovatie aan vooraf.

Tegel voor tegel wordt de stoep voor het Concertgebouw, aan de kant van het Museumplein, gestofzuigd. Vanuit de gang in de muziektempel klinkt Radio 2 door het geluid van de stofzuiger heen. De deuren staan open, hier wordt gewerkt.

Een avondje Concertgebouw kan een hele toer zijn. Waar laat je je jas? Wat is de snelste route naar de wc? De kenner loopt naar de onbewaakte garderobe, piept de zaal in via de minst drukke zijdeur, komt in het juiste gangpad uit en maakt een slalom naar z’n stoel. Voor wie in de drukte van de bewaakte garderobe terechtkomt en op het toegangsbewijs ‘Achterzaal Noord’ ziet staan, kan het lastig zijn om van a naar b te geraken. Daar komt nu verandering in: de historische ingang aan het Museumplein wordt in ere hersteld, en zal samen met de hoofdentree en de ingang aan de Jan Willem Brouwersstraat de toegang tot het gebouw vormen.

270 borden aangepast

Wouter van Poppel, hoofd facilitaire dienst en hospitality van het Concertgebouw, praat dwars door het boren en zagen heen: “Net als in een voetbalstadion zie je straks op je kaartje al bij welke ingang je moet zijn, A, B of C. We spreiden op die manier de bezoekersstroom en maken het routeplan duidelijker. De meeste bezoekers komen nu via het kassagebied binnen, en dan moet je maar zien uit te vinden hoe je in Voorzaal Zuid of Noord komt. De vaste concertganger weet de weg, maar als je hier minder vaak komt, moet je niet hoeven zoeken. Voor de bewegwijzering in het gebouw zijn 270 borden aangepast.”

Het Rijksmuseum heeft zijn ingang verplaatst naar de onderdoorgang, het Van Gogh heeft de aansluiting met het Museumplein gezocht en ook het Stedelijk ga je binnen vanaf de pleinkant, redeneert de organisatie. Nu het Concertgebouw nog. De VriendenLoterij, Stichting Edwin Bouw Fonds en Het Concertgebouw Fonds maakten de hele operatie, die 2,5 miljoen euro kost, mogelijk.

Deur aan het plein Toen het Concertgebouw destijds in de weilanden van Nieuwer-Amstel werd gebouwd, bevond de hoofdentree met drie deurpartijen zich aan de kant van het Museumplein. In 1888 opende het door Dolf van Gendt ontworpen gebouw zijn deuren naar de stad. Koetsjes stopten voor de ingang met de zandstenen zuilen en de borstbeelden van Bach, Beethoven en Sweelinck. Pierre Cuypers, de architect van het Rijksmuseum, had aangeraden om een stuk grond te zoeken in de buurt van het museum. Als je iets gaat bouwen, doe het dan vooral richting ons, vond hij – de culturele instellingen dicht bij elkaar. Tijdens de grootse renovatie in de jaren tachtig van de vorige eeuw – er kwam een nieuwe fundering en de kelders werden aangelegd – verplaatste architect Pi de Bruijn de hoofdingang naar het Concertgebouwplein om de hoek. Het bespreekbureau verhuisde mee en de glazen zijvleugel werd de belangrijkste, of in ieder geval de opvallendste entree. De deuren aan de Museumpleinkant gingen dicht.

Een steiger, een rol kabel en houtpartijen staan binnen in het gangpad: allerhande werktuig maakt van de foyer een kleine bouwplaats. In het plafond zitten gaten, daar komen straks spots en kroonluchters te hangen. De zogeheten Champagnebar, die grenst aan het Museumplein, is ontmanteld. En toen was er licht. Timmerman Luuk Paalvast: “Voor de beide ramen, links en rechts van het bargebied, zat tralieplaat. Dat is nu weggehaald, en de loungeruimte die er straks zal zijn, baadt in natuurlijk licht.”

Geruisloos werk

“Deze klus is wel anders dan anders,” vervolgt Paalvast. “We werken direct naast de zaaldeuren. Een paar meter verderop zit een orkest te spelen. Dan kun je niet zomaar sloopwerkzaamheden verrichten. Een vloertje eruit, tegels van de wand of het plafond openbreken moet vóór de ochtendrepetitie begint. We starten om 7.00 uur. Zodra er gespeeld wordt, ruimen wij stilletjes de rommel op, en doen we geruisloos werk. Een waterboor maakt minder lawaai, maar dan zit je weer met het tapijt. Als je daarop knoeit…” Alles wordt weloverwogen gedaan. Als je niet weet dat er gewerkt wordt, heb je ’s avonds bij het concertbezoek geen idee. Schotten bakenen de werkplek af, nergens een zaagselrestje te bekennen.

Toen de werklieden de Champagnebar onder handen namen, kwamen daar meterkasten en een ontelbare hoeveelheid kabels tevoorschijn. Ooit gebouwd, bijgebouwd, een nieuw kabeltje voor dit, een ander voor dat. Maar wat hoort bij wat? “Dit is een soort openhartoperatie,” zegt elektricien Stephan Heerschop. “Iedere kroonluchter moet blijven branden, en tegelijkertijd bouw je een nieuwe installatie ernaast. Dat omzetten is spannend. Je moet wachten totdat er niemand meer actief is in het gebouw voordat je een kabeltje doorknipt om te kijken wat er gebeurt. Stel je voor dat de zaallichten uitvallen en er ’s avonds concert is.”

Licht van gewicht

Op een maandagmorgen om 7.00 uur staat een oplegger op de stoep geparkeerd. De nieuwe deuren zijn geleverd. Ieder ruitje moet er afzonderlijk ingezet worden. Zoek de verschillen. Als je beter kijkt: de gehele oppervlakte heeft meer glas, geluidswerend en isolerend. De frames zijn licht van gewicht en hebben een bronskleurige poedercoating. Ontwerp: studio Merk X, het bureau van Evelyne Merkx. Al tientallen jaren zit haar handtekening in het interieur van het gebouw. Zij ontwerpt in stijl en tijdloos.

Auto’s, trams, fietsers en een niet al te breed stuk stoep scheiden het gebouw nu nog van het plein. Van Poppel: “Er liggen bij de gemeente plannen op tafel voor een fietsstraat, maar dat is langetermijndenken. In de stoep komt er alvast verlichting, om de ‘nieuwe’ ingang aandacht te geven. Het voorportaal krijgt een gouden omlijsting en de kroonluchters komen laag te hangen zodat je door het glas heen ziet: hier gebeurt iets.”

De feestelijke opening van de entree aan het Museumplein is op zaterdag 2 september.