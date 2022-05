Influencer Selma Omari worstelt met kritiek – en met zichzelf: ‘Ik heb echt veel woede in me’

Selma Omari: ‘De docu voelde als een spiegel die me deed realiseren dat ik aan mezelf moet gaan werken.’ Beeld BNN/VARA

Het had nogal wat voeten in de aarde om Selma Omari (27) te spreken te krijgen. Na een aantal afzeggingen en verzoeken om het tijdstip van de afspraak te wijzigen, verschijnt de influencer en artiest deze maandagochtend toch opgetogen op het beeldscherm. Een videogesprek, want Omari verblijft op dat moment nog in Dubai. Een paar weken eerder is ze voor de online première van Omari: Geen ­gezeik naar Nederland gevlogen, maar daarvoor en daarna verbleef ze in de stad die populair is onder influencers. Om vakantie te vieren, maar ook om alle reacties die ze op de documentaire zou krijgen te ontvluchten.

Een van de eerste dingen die ze vertelt: ze vond de documentaire nogal confronterend. Toen ze hem voor de eerste keer zag, moest ze huilen. “Het voelde als een spiegel waar ik in keek, een spiegel die me deed realiseren dat ik aan mezelf moet gaan werken.”

Vooral bij de scènes waarin ze fel uit de hoek komt, dacht ze: Selma, doe normaal. “Ik merkte op dat ik echt veel woede in me heb. Ik weet dat die woede mijn brandstof is, maar de documentaire heeft me ervan bewust gemaakt dat ik ook anders met die woede om kan gaan.”

Crooswijk

Regisseur Wouter Vogel (30), ook aanwezig tijdens het videogesprek, benaderde Omari een jaar geleden. Hij wilde een documentaire over haar maken, omdat hij vermoedde dat er meer achter haar schuilging dan ze tot nu toe had laten zien. Omari wist in eerste instantie niet of ze wilde meewerken. “Eigenlijk is een documentaire over jezelf alleen maar voor legends. Dat ik wel akkoord ben gegaan, komt omdat ik het als een kans zag om mezelf van een andere kant te laten zien.”

In Omari: Geen gezeik komt die andere kant zeker naar voren. Het is het verhaal van een meisje dat met haar zusje en broertje door een alleenstaande Marokkaanse moeder in de Rotterdamse wijk Crooswijk wordt opgevoed, dat haar hele jeugd wordt gepest, om haar ogen, om haar krullende haren, en dat aan het einde van de brugklas een eind aan alle pesterijen maakt door een van de pesters te slaan. Ze wordt twee dagen geschorst.

In de jaren erna weet Omari populariteit te winnen door zich precies te kleden en te gedragen zoals haar klasgenoten van haar verwachten; een tactiek die ze ook toepast wanneer ze heel bewust voor een carrière op sociale media kiest.

Kijkend naar de documentaire bekruipt je het gevoel dat ze zowel haar sociale media als haar muziek eerder als een middel ziet dan als werkelijk doel. Omari beaamt dit. “Dat is het voor mij altijd geweest. Ik heb een ander einddoel: ­kinderen krijgen, die goed opvoeden, ondernemend zijn en gewoon verdwijnen.”

Hoe ziet ze dat verdwijnen precies voor zich? “Als ik mijn stempel heb kunnen drukken en het estafettestokje aan iemand anders kan doorgeven. Ik hoop dat ik dan voor velen een inspiratie ben geweest als het gaat om altijd de daad bij het woord voegen en je uitspreken waar je voor staat.”

Rapper Boef

Omari is absoluut niet op haar mondje gevallen. In een scène waarin ze wordt opgemaakt door haar visagist trekt ze van leer over hoe vooral vrouwen met een migratieachtergrond elkaar ‘afkatten en naar beneden halen’. Tegen haar visagist zegt ze: “Dat is de enige woede die ik heb tegen mensen die dit niet kunnen inzien: ­applaudisseer voor mensen van jouw afkomst (..) Doe dat nou maar gewoon, want we winnen uiteindelijk allemaal, als ik win of als zij wint.”

Haar houding komt haar al jaren op kritiek te staan. Ze zou haar carrière enkel te danken hebben aan de relatie die ze met rapper Boef had (die ze niet bij naam noemt, maar slechts aanduidt als ‘een publiek persoon’), ze zou geen waardige moslima zijn omdat ze zich op sociale media sexy presenteert, en ze zou alleen maar muziek zijn gaan maken voor de views.

Vogel heeft al deze meningen sterk samen ­weten te vatten door aan het begin van de docu verschillende buurtbewoners uit Crooswijk naar hun mening over Omari te vragen. De meesten zeggen eerlijk wat ze van haar vinden, praten vaak negatief over haar, noemen haar ‘een hoer’. Ze vond het belangrijk dat dit de film zou halen. “Het laat zien dat degenen die mij uitschelden voor hoer malloten van de straat zijn zonder hersencellen in hun hoofd.”

Dat de kritiek voornamelijk komt van jongens die op straat hangen en lachgas gebruiken, zette haar aan het denken. “Dat vond ik apart. Je kunt niet zeggen: God heeft haar niet geschapen voor de views, maar wel een ballon in je bek houden. Heeft God je daar wel voor geschapen dan? Heeft God je geschapen om mij een hoer te noemen? Ik denk het niet, toch.” Ze moet lachen. “Ik ben blij dat dat werd belicht, want daarna ben ik niet meer uitgescholden voor hoer.” Ze steekt haar duim op naar Vogel. “Top, Wouter!”

Aan het einde van de film blijft de vraag wat Omari precies drijft als het haar niet werkelijk om sociale media en muziek te doen is. Die vraag wordt gedeeltelijk beantwoord op het moment dat de relatie met haar moeder aan bod komt. Het goede doen voor haar moeder lijkt haar allerbelangrijkste motivatie. “Weet je hoe vaak ik aan haar denk? Gisteren vertelde ze me dat ze een afspraak had bij het ziekenhuis. Dan denk ik meteen aan wanneer ze er niet meer is. Ik ga dat echt heel moeilijk vinden.” Ze raakt zichtbaar geëmotioneerd. “Ik heb gewoon een enorme liefde voor mijn moeder.”

Op de vraag of ze echt denkt dat ze op een dag al haar sociale media de rug kan toekeren, zegt ze meteen: “Ja, gemakkelijk. Er is een heel leven naast je telefoon. Ik denk dat het belangrijk is om je daar bewust van te zijn. Anders raak je verdwaald in dat mobieltje.”

Omari: Geen gezeik is online al te bekijken op npostart.nl. Maandag 23 mei is de documentaire om 22.19 uur te zien op NPO3.