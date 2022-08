Inflatie: Eat the Rich met een gemalen en gebakken premier voor Kerstmis?

Geen vast voedsel voor Lemmy Kilmister na Eat the Rich. Beeld Alamy Stock Photo

Het culturele seizoen opende afgelopen week onder een duister gesternte. De zalen stromen niet meer zo snel vol als voorheen en de economische vooruitzichten zijn allesbehalve gunstig. De kosten van levensonderhoud rijzen al maanden de pan uit en de energiecrisis houdt aan terwijl er een winter in het verschiet ligt. In de fantasiewereld van House of the Dragon en de populaire voorganger Game of Thrones wordt regelmatig met een loden ernst voor de komst van een verschrikkelijke winter gewaarschuwd. In onze wereld gaat het niet anders. Britse kranten maken zich in schreeuwende koppen op voor een winter met een hoog dodental als gevolg van de inflatie en de energiecrisis. Al het andere lijkt bijzaak te worden. Over lege zalen klagen geeft dan geen pas.

Bij de opgelegde sluiting van de Nederlandse theaters en bio-scopen tijdens de pandemie spraken de gangmakers in de culturele sector zich uit over het belang van kunst en cultuur voor het welzijn van de bevolking en de natie. Het werd een eerste levensbehoefte genoemd. Dat klonk voor de cynicus als een overtrokken noodkreet van een culturele elite die nog meer subsidie wilde ontvangen om leuke dingen te doen of om het thuis in de grachtengordel behaaglijk te houden. Maar kunst en cultuur zijn in onze samenleving wel degelijk van belang.

Niets te dol

We zijn geen werkmieren. We hebben behoeften die verder reiken dan eten en een dak boven ons hoofd. Maar in tijden van crisis leggen die minder gewicht in de schaal. In de Britse kranten staan nu al schrijnende verhalen over mensen die moeten kiezen tussen een koude douche of een koude maaltijd. Wanneer dat de hamvraag wordt, is elke prijs voor toegang tot een zaal, een museum of een evenement te hoog.

Als het werkelijk om eerste levensbehoeften draait, gaan goed eten en wonen boven alles. Als het daaraan ontbreekt, mogen de welgestelden en de superrijken de woorden van de achttiende eeuwse filosoof Jean-Jacques Rousseau ter harte nemen: ‘Wanneer het volk niets meer te eten heeft zullen ze de rijken opeten.’ Dat laatste hoeven we niet letterlijk te nemen, maar in film en fictie is niets te dol.

Een deel van de Britse culturele sector kwam in 1987 samen om met een knipoog naar Rousseau een vuist te maken tegen het hardvochtige beleid van de Conservatieve regering van Margaret Thatcher. De satire Eat the Rich was de tweede speelfilm van regisseur Peter Richardson en diens vaste scenariopartner Pete Richens, die in de jaren tachtig naam maakten met het alternatieve comedygezelschap The Comic Strip. In de daaruit voortgekomen televisieshows The Young Ones en French and Saunders werden de Britse mores voortvarend op de hak genomen. Beide series werden in Nederland ook goed bekeken en gewaardeerd, maar de satirische film kwam Het Kanaal niet over.

Gemalen en gebakken premier

Onbegrijpelijk is dat niet, want Eat the Rich is een puinhoop, waarin de tegenstelling tussen de koude kak en de onderklasse nauwelijks uit de verf komt. De film draait om het poepchique restaurant Bastards, waar de onuitstaanbare rijken kiezen tussen ‘in eigen moedermelk gesmoorde baby Koala’ en ‘Luipaardhoofd à la Surprise’ tot een revolutionaire terreurgroep de zaak gewapenderhand overneemt en daarbij letterlijk gehakt maakt van de Britse premier. Diens vlees wordt vervolgens in hip verklaarde volksgerechten aan een nieuwe lichting snobs geserveerd. De gemalen en gebakken premier is niet Margaret Thatcher. Er waren grenzen die de filmmakers niet wilden of konden overschrijden.

Het culinaire curiosum is vanzelfsprekend rijk aan bijrollende komieken uit de Britse comedyscene en bevat naast Bekende Britten van destijds ook een keur aan muzikanten, die graag meetrapten tegen de schenen van de IJzeren Dame in Downing Street. Dat hadden we niet van Paul McCartney en Bill Wyman verwacht. De grootste muzikale rol wordt opgeëist door de bij leven al legendarische frontman Lemmy Kilmister (1945-2015) van de beukende rockband Motörhead. In de film speelt hij de laconieke fixer van het corrupte hoofd van de geheime dienst, maar zijn verdiensten op de soundtrack zijn aanzienlijk groter.

Wat heet: de titelsong Eat the Rich is beter dan de hele halfbakken satire van Richardson en Richens. De film is iniddels gedateerd en nagenoeg vergeten. Maar het lied van Lemmy weerklinkt 35 jaar later regelmatig bij manifestaties waarin de hongerigen tegen de superrijken te hoop lopen. Wie eten we straks met Kerstmis?

Eat the Rich verscheen in Engeland op dvd (Gonzo) en in Duitsland op blu-ray (RedScreen).