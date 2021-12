Indrukwekkend, hoe krachtig Royce en Kelly vertellen over hun vader Peter R. de Vries

Staand verder Leven - de kinderen van Peter R. de Vries vertellen over hun vader. Beeld screenshot RTL

6 juli, dit jaar. Lips weet nog hoe hij zich zat te vervelen voor de televisie. Komkommertijd. Hij zapte langs RTL Boulevard en bleef even hangen. Peter R. de Vries natuurlijk, iets over Britney Spears. Ja hoor, had ie ook weer een mening over.

Nog geen uur later werd De Vries neergeschoten, op 15 juli overleed hij, 21 juli een groots afscheid in Carré – ach, u zal het niet vergeten zijn. En deze week gaat het allemaal weer volop voorbijkomen tijdens de laatste dagen van het jaar, bij de jaaroverzichten en terugblikken.

Gisteravond zag Lips de allesomvattende terugblik al in de vorm van de documentaire Staand verder leven: Na de moord op Peter R. de Vries. In anderhalf uur gaat Ewout Genemans – die met die blonde krullen – nog eens terug naar de dag van de aanslag, het overlijden en de periode daarna, onder anderen met zoon Royce en dochter Kelly.

Die zijn niet van de melkboer, viel Lips meteen op, maar hij was ook onder de indruk van hoe open en krachtig ze hun verhaal deden. Over de dag van de aanslag, de sprankjes hoop in het ziekenhuis, zijn dood en het afscheid in Carré. Genemans geeft ze de ruimte met invoelende vragen – ontroerend.

Zo gaat het ook bij Ferd Grapperhaus en Femke Halsema, die het allebei niet droog houden. Geen lastige vragen over de verharding van drugscriminaliteit in ons land, maar wel: waar was je toen je het hoorde? Halsema zat te eten met Rutte, die zag Lips even niet aankomen.

In de laatste scène hebben Royce en Kelly de verdachten net voor het eerst in levenden lijve gezien in de rechtszaal. Kleine mannetjes, viel ze allebei op. Royce glunderde: als het een vuistgevecht was geweest, had hun vader ze wel gepakt. Lips wilde het meteen geloven.

