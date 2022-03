Indringende voorstelling over jarenlang verblijf in een jeugdzorginstelling

Birds van het Utrechtse jeugdtheatergezelschap DOX. Beeld Amanda Harput

Wat is dat toch met die vogels? Ze kunnen vliegen waar ze willen. Toch strijken ze elke dag neer op diezelfde stomme lantaarnpaal. Acteur Leandro Ceder heeft er geen goed woord voor over, in zijn vertolking van een jongeman die verblijft in een instelling voor jeugdzorg. Vanuit het raam in zijn kamer kijkt hij naar de vogels. En omdat er niemand anders naar hem wil luisteren, vertelt hij zijn verhaal maar aan hen.

Die vogels worden gespeeld door Jefta Tanate en Rubén Garçia Arabit. Als de geschiedenis dat nodig heeft, veranderen de dansers net zo makkelijk in ruziënde medebewoners, slecht luisterende groepsleiders of een moeder die wordt mishandeld door een foute vriend.

Choreograaf Dalton Jansen putte uit zijn eigen, best heftige, ervaringen. Als elfjarige belandde hij in een gesloten jeugdinrichting en bleef daar een belangrijk deel van zijn jeugd. Om het wat breder te trekken sprak Jansen – die de laatste jaren stevig aan de weg timmert als prijswinnend dansmaker – ook met jongeren die nu in een instelling zitten.

Al die ervaringen vonden hun weerslag in een stevige tekst: inhoudelijk heel direct, maar ook met de flow en de terloopse dichterlijkheid van spoken word. Bij combinaties van tekst en beweging wil het gesproken woord nogal eens overheersen. Zoals onlangs in Daddy, eveneens van het Utrechtse jeugdtheatergezelschap DOX.

In Birds blijven acteur en dansers gelijkwaardige partners, dankzij soepel bewegingsmateriaal met een duidelijke hiphopinslag. De vierkante speelvloer die bezaaid is met zwarte veren verandert in de loop van de voorstelling van een sombere gevangenis in iets hoopvollers: een eigen nest.

Na de indringende première volgde een emotioneel nagesprek. Dat het met Dalton Jansen uiteindelijk goed kwam, is bepaald niet aan jeugdzorg te danken, zo viel te concluderen. Met Birds brengt hij de discussie over broodnodige systeemveranderingen overtuigend op gang.