Indonesië verbaast zich over reactie Naturalis: ‘Dit getuigt van misplaatste superioriteit’

De Javamens en andere waardevolle objecten uit de koloniale tijd die nu in Nederland te zien zijn, kunnen een goede plek krijgen in Indonesië. Dat benadrukken vertegenwoordigers van het nationale museum in Jakarta.

“Als de schedel van de Javamens in het Museum Nasional Indonesia (MNI) komt te liggen, dan wordt dit de plek,” vertelt Ita Yulita, hoofd collecties van het nationale museum van Indonesië, terwijl ze wijst naar een glazen vitrine. Hier, in het kloppende hart van Jakarta aan de westkant van het Merdekaplein, ooit het Koningsplein, ligt nu nog een replica van dit omstreden schedelkapje.

De Nederlandse onderzoeker Eugène Dubois deed de archeologische vondst van het origineel van de Javamens, en nog zo’n 40.000 andere botten, in de jungle van Java in de negentiende eeuw. De gehele collectie Dubois ligt nu nog in museum Naturalis in Leiden. Maar als het aan Indonesië ligt, duurt dat niet lang meer. Het verzoek tot teruggave van met name deze collectie – dat al in 1949 voor het eerst werd gedaan – zorgt echter voor enige discussie: zijn fossielen wel koloniale roofkunst? En kan Indonesië de collectie wel net zo goed bewaren?

Dezelfde internationale museumstandaarden

Historicus Bonnie Triyana, secretaris van de Indonesische commissie die afgelopen juli de lijst met acht teruggeëiste collecties en objecten indiende in Nederland, vindt het vervelend om de vraag te moeten beantwoorden of Indonesië wel goed voor de objecten kan zorgen en wetenschappelijk onderzoek kan faciliteren, vertelt hij in het museum. “Hoe meer je uitlegt, hoe meer je bezig bent om mensen te overtuigen. Uiteindelijk gaat het om vertrouwen en hoe mensen in Nederland naar Indonesië kijken. Wij zijn al meer dan zeventig jaar onafhankelijk. Natúúrlijk hebben wij de capaciteiten. Daar is geen twijfel over mogelijk.”

Naturalis stelde onlangs publiekelijk de vraag of collecties niet beter af zijn in Nederland. “Hier was ik behoorlijk verbaasd over,” zegt Triyana, afgelopen jaar gastconservator bij het Rijksmuseum. Hoofd collecties Yulita beklemtoont hoe modern het museum te werk gaat bij het behoud van de objecten die onder haar hoede vallen. “Nederland hoeft zich absoluut geen zorgen te maken. Wij hanteren dezelfde internationale standaarden als museums als het Rijksmuseum.”

Ook Sadiah Boonstra, teamlid van een nieuwe Indonesische overheidsorganisatie voor alle nationale musea en cultureel erfgoed, stoort zich aan de gestelde vraag. “Uiteraard kan Indonesië dit net zo goed. De objecten blijven toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek en het MNI voldoet aan alle internationale museumstandaarden.” Ze vermoedt dat de oorzaak van de vraagtekens ligt in een gebrek aan bekendheid met hoe Indonesië er vandaag de dag voorstaat. “Het koloniale beeld klopt natuurlijk allang niet meer. Toch worden bruine mensen nog steeds als minder gezien en bestaat er onder een bepaalde groep een stereotype over Indonesië dat niet in overeenstemming is met de werkelijkheid.”

‘Niet aan Nederland’

Het is volgens Boonstra niet aan Nederland om te bepalen waar de objecten terechtkomen indien de verzoeken worden ingewilligd. “Het zal, ook volgens het advies van de Raad van Cultuur, een onvoorwaardelijke teruggave zijn.” Misschien pakt Indonesië het bewaren van de stukken anders aan. “Dat wil niet zeggen dat niet goed is. Deze hele discussie riekt naar een bepaalde vorm van superioriteit die misplaatst is.”

Naast het MNI zal volgens Boonstra ook een deel mogelijk naar de Galeri Nasional Indonesia gaan, waar kunstvoorwerpen liggen. De Nederlandse reactie op het verzoek wordt in december verwacht.

Het MNI, ook wel het olifantmuseum genoemd vanwege een olifantbeeld voor de ingang, is een van de belangrijkste musea van Indonesië en werd in de negentiende eeuw gebouwd door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen – een clubje Nederlandse intellectuelen. Het ligt vol objecten die de geschiedenis van de archipel in beeld brengen en valt te vergelijken met het Tropenmuseum.

In totaal worden meer dan 194.000 archeologische en etnografische objecten door dit cultuur-historisch museum bewaard. Zo’n 4500 hiervan staan tentoongesteld, de rest bevindt zich in het depot. Een deel is verzameld door Nederlanders op (militaire) expedities en het grootste deel van de keramiekcollectie is een gift van de Nederlander Van Orsoy de Flines, die in 1957 repatrieerde. Schedels, sieraden, batikkleden, keramiek, hindoebeelden en nog veel meer objecten liggen en hangen verspreid over meerdere verdiepingen.

Teruggevraagde objecten

Naast een plek voor de Javamens zijn er ook voor andere teruggevraagde objecten – zoals het resterende deel van de Lombokschat en de teugels van het paard van prins Diponegoro – al voor de hand liggende plekken: daar waar nu de rest al ligt, in de zogeheten schatkamer van het museum. Maar, zo benadrukt Triyana: “We moeten eerst de reactie van Nederland afwachten. Pas daarna gaan we over tot de discussie over waar en hoe de objecten precies terecht zullen komen.”

Dat de schedel van Javamens niet zou toebehoren tot Indonesië omdat het om een archeologische vondst gaat, is volgens Triyana onjuist. “Dit moet je zien in de koloniale context: de lokale bevolking was nauwelijks opgeleid, hoe konden zij nu weten hoe belangrijk deze schedel was voor de wetenschap?” En de schedel, die lang gezien werd als de ont­bre­ken­de scha­kel tussen mens en aap, blijft net als alle andere voorwerpen toegankelijk voor de internationale wetenschap. “Dit willen we juist hiermee bevorderen. Maar dan wel vanuit Indonesië,” zegt Triyana.