Indisch verdriet: niet klagen, je aanpassen, boerenkool eten, levertraan drinken

Donderdag verschijnt een groot rapport over de vuile oorlog die Nederland eind jaren veertig voerde in Indonesië. Niet het eerste dat hierover verschijnt, zei historicus Hans Goedkoop dinsdag in het programma De Indische rekening van de NTR. En zeker ook niet het laatste. Maar hoe komt het toch dat al die rapporten hier niet landen? Waarom wil Nederland dit niet weten?

Honderdduizenden repatrianten en duizenden veteranen kwamen naar hier om er jarenlang het zwijgen toe te doen. Over hun prachtland Indië, over de strijd en over de meer dan kille ontvangst in het land waarvoor ze hadden gevochten.

Lips zag muzikant Wouter Muller. Hij zong aan zijn keukentafel de Indo Blues: “Je klaagde niet, je paste je aan. Je at de boerenkool, je dronk de levertraan.” Zwijgen, was hij het met Goedkoop eens, deden zijn ouders uit liefde. Om de kinderen niet te belasten.

Lips zag de tranen van Saar Letsoin, die pas op haar veertiende te horen kreeg dat twee zussen en een broer in Indonesië op de kade achter waren gebleven, omdat ze niet mee mochten op de boot. Haar vader, zei ze, was niet zo’n prater. Ja, als hij een slok op had. Dan wel.

Lips zag ook Anis de Fretes, die werd geboren in barak 85 van voormalige kamp Westerbork, waar Molukse KNIL-militairen decennialang vergeefs wachtten tot Nederland zijn belofte zou inlossen en ze terug konden keren naar hun land.

Eén Hollandse veteraan kwam aan het woord: Bert Hofman. Hij was als vrijwilliger naar de Oost vertrokken. Uit vaderlandsliefde? Welnee, zei hij. Uit avontuur. Wat dacht hij toen Joop Hueting in 1969 voor het eerst op tv de stilte doorbrak over Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië? Hofman: “Die idioot? Die had het helemaal verbruid bij alle veteranen. Dat doe je niet.”

Lips moest zuchten. Er is nog een lange weg te gaan.

