Incestverleden Karin Bloemen verwerkt tot theatershow: ‘Ze wisten alles, maar ze deden niets’

‘Hè Karin, moest dat nou, dat boek?’ vroeg de vrouw van de visboer in Schagen. Ja! Karin Bloemen moest Mijn ware verhaal schrijven over de meer dan duizend keer dat zij door haar stiefvader is verkracht. Voorstelling In het licht, die is gebaseerd op dat boek en maandag 21 februari in het DeLaMar in première gaat, moest er dus ook komen.

Als cabaretière Karin Bloemen (1960) door Schagen loopt, het West-Friese stadje waar zij is opgegroeid, merkt zij dat zij zich altijd wat groter maakt en de mensen recht aan kijkt. Zij voelt dan de gêne van de mensen die iets hadden moeten doen. “Ja, voel maar dat je fout zat en doe het beter de volgende keer.”

Huiselijk geweld en incest zijn onderwerpen waar omstaanders graag uit ongemak en lafheid de ogen voor sluiten. En zo kon ook de gewelddadige en seksverslaafde Ben Kuijt zijn gang gaan met Karin Bloemen en haar oudere zusje. Van haar achtste tot haar vijftiende heeft Kuijt gemiddeld drie keer per week zijn stiefdochter Karin verkracht.

In de voorstelling In het licht zingt Lisse Knaapen het lied Meer dan 1000 X (tekst en muziek: Ellen ten Damme) dat twee keiharde zinnen uit het boek Mijn ware verhaal (2019) van Bloemen volgt: ‘Meer dan duizendmaal zette ik alle knoppen om, schakelde ik mijn ogen, mijn neus, mijn oren uit. Meer dan duizendmaal ging mijn hersenpan op zwart.’

Bloemen: “Twee jaar geleden stond ik op de bühne bij de verjaardag van mijn jeugdvriendje Gerard Joling in Schagen. Tante Wies van de visboer komt naar me toe en zegt: ‘Hè, moest dat nou, dat boek?’ Zo’n oud kutwijf van 92, dat nog steeds net doet alsof ik mijn bek had moeten houden. Terwijl zij degene was die mij binnenhaalde toen ik twaalf was en vroeg: ‘Weet jij wel wat je vader doet met je zus?’ Ze wisten alles. En ze deden niets.”

6000 mailtjes

Karin Bloemen zet grote stukken appeltaart op tafel in de voorkamer van haar grote, lichte huis in Broek in Waterland. Om haar broer, die door de coronacrisis zware klappen heeft gekregen in de horeca, te helpen heeft zij de afgelopen maanden tientallen appeltaarten gebakken, die in een mum van tijd waren verkocht. Met op de doos: Liefs Karin.

Met zangeres en actrice Lisse Knaapen praat zij honderduit over het belang van de voorstelling In het licht, die maandag in première gaat in het DeLaMar Theater. Bloemen: “Mijn dochter belde vanochtend om te vragen of het wel goed met me gaat, nu alles weer wordt opgerakeld door de voorstelling. Nee, ik heb er geen last meer van. Ik was bevrijd toen de rechter na zoveel jaar concludeerde dat Ben Kuijt, en alleen hij, schuldig was. Ik niet!”

“Veertig jaar lang dacht ik: ik wil geen Karin Incest Bloemen worden. Maar ik heb me nu gecommitteerd aan het onderwerp. Ik vind dat ik vanuit mijn statuur en mijn ervaring en verwerkingsproces die jonge mensen juist een handreiking moet doen. Het is mijn taak om ermee bezig te zijn. Het is een groot en actueel probleem.”

“Ik heb naar aanleiding van het boek zo’n 6000 mailtjes gekregen, van jongens en meisjes, mannen en vrouwen, verkracht door hun vader, broer, oom, neef, de buurman. Met alleen maar opmerkingen als ‘Ik durf er niet over te praten. Wat moet ik doen? Waar moet ik heen, want niemand gelooft me. Ik word uitgelachen, en ze zeggen dat ik er zelf om heb gevraagd.’ Mijn belangrijkste reactie is altijd: praat erover, want als je niet praat bescherm je de dader en niet jezelf.”

Ogenschijnlijk normale buurman

In de solovoorstelling speelt Knaapen, die gelukkig geen persoonlijke ervaring heeft op dit gebied, meerdere rollen, waaronder die van stiefvader. “Ik heb eerder de voorstelling Emma wil leven gespeeld over een meisje dat is overleden aan anorexia. Ik speelde toen alle Emma’s in haar hoofd, dus eigenlijk ook meerdere rollen, maar ik vond het nu wel moeilijk om Ben Kuijt te spelen. In eerste instantie wilde ik hem als monster spelen, maar dat helpt niet in dit thema. Het moet eigenlijk een gewone man zijn. Het moet je ogenschijnlijk normale buurman kunnen zijn.”

De makers beseffen dat je bij een voorstelling met zo’n confronterend onderwerp het publiek niet meteen moet afschrikken, maar de mensen langzaam moet meezuigen. Er moet een balans zijn tussen behapbaar maken voor het publiek en eerlijk zijn. Bloemen vindt dat scriptschrijver Marc Veerkamp en regisseur Benno Hoogveld het natuurlijke afweermechanisme van het publiek effectief hebben bewerkt.

Bloemen: “Je kan het niet aan als in de eerste scène zes verkrachtingen voorbijkomen. Het publiek moet eerst gevoel krijgen bij de persoon die iets heftigs heeft meegemaakt. Je komt er vriendelijk in, je ziet een leuke meid en hoort een lekker liedje. Dan moet je het probleem duiden. En op een gegeven moment ben je gevangen en juist daardoor voel je de benauwenis die elk kind voelt in een incestueuze situatie. Dan kom je aan die ene steek die pijn doet bij het publiek. Pas dan snap je wat er gebeurt met een kind, met mij, en wat er elke dag nog gebeurt met heel veel kinderen in deze fucked up wereld.”

Knaapen: “Ik vermoed dat er na de voorstelling regelmatig mensen op mij af zullen komen met verschrikkelijke verhalen. Dat zal zwaar zijn, maar dat is wel waar je het voor doet.”

In het licht door Solo Stories, 21 februari in DeLaMar, 12 en 30 april in Amstelveen, 3 juni in Meervaart. Zie voor meer informatie solostories.nl