Inauguratiegedicht The Hill We Climb blijft overeind in Nederlandse vertaling

Amanda Gorman. Beeld Kelia Anne

Voor wie niet helemaal scherp meer voor ogen heeft waar de ophef om te doen was: eerder dit jaar kreeg Marieke Lucas Rijneveld van uitgeverij Meulenhoff de opdracht om het inauguratiegedicht voor president Joe Biden (met instemming van Amanda Gorman zelve) te vertalen. Journalist en activist Janice Deul uitte in de Volkskrant kritiek op de keuze voor een witte vertaler: die zou zich onvoldoende kunnen identificeren met een zwarte vrouw en spokenwordartiest. Zij kreeg veel bijval. Rijneveld trok zich stijlvol terug, Meulenhoff bood excuses aan en zocht een nieuwe vertaler. Dat werd Zaïre Krieger: zwart, vrouw, begin-twintiger, spokenwordartiest en net zoals haar voorganger géén professioneel vertaler.

In de tweetalige uitgave volgt op iedere Engelstalige de vertaalde strofe in het Nederlands. Hierdoor komt er extra nadruk op die vertaling te liggen. De korte, verwarrende verantwoording achterin luidt: ‘Zaïre Krieger vertaalt Gormans poëzie naar het Nederlands en vangt de essentie van haar gedichten op unieke wijze die recht doet aan de spoken word-cultuur.’ Wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Jammer dat er naast het voorwoord van Oprah Winfrey (wie anders) geen nawoord van Krieger is opgenomen, waarin zij haar keuzes en eigen lezing toelicht.

Zaïre Krieger Beeld Bete van Meeuwen

Dubbelzinnigheid

Hoewel Gormans gedicht talig niet bijzonder complex is, blijft vertalen een vak apart: hoe ‘vertaal’ je de specifieke culturele context? Hoe houd je alliteratie, binnenrijm en eindrijm in stand? Hoe handhaaf je het ritme van de tekst? Neem bijvoorbeeld:

‘We lay down our arms. So we can reach our arms out to one another/We seek harm to none, and harmony for all.’

Arms betekent zowel ‘wapens’ (zoals in de eerste zin) als ‘armen’. Harm (pijn doen) wordt ‘harmony’ (harmonie). In deze zinnen wordt dus gespeeld met een homoniem en rijm ‘arm’ – ‘harm’. Een letterlijke vertaling zou zijn: we leggen onze wapens neer (Of: we laten onze armen zakken), zodat we onze armen kunnen uitstrekken naar elkaar/ we willen niemand pijn doen en harmonie voor iedereen. Krieger lost die dubbelzinnigheid mooi op, hoewel daarmee ook iets verloren gaat: ‘Onze handen gebald als vuisten/Gaan open om een hand te reiken. Om met niemand naar handgemeen te/streven, maar in gemeenschap samen te leven.’ De strekking blijft overeind: laten we lief zijn voor elkaar.

‘Scripture tells us to envision that’ is vertaald als ‘De Bijbel vertelt ons in te beelden’. ‘De schrift vraagt ons te verbeelden’ was mooier geweest, maar een kniesoor die daarover struikelt. Verstaanbaarheid lijkt Kriegers voorkeur te genieten en ze heeft het werk goed vertaald.

Herkenbare tekst

Dan het gedicht: Gorman schreef The Hill We Climb als gelegenheidsgedicht voor de inauguratie van Joe Biden. Aan die gelegenheid en de context (de inauguratie van een democratische president na vier jaar Trump die op veel terreinen een vernietigende invloed heeft gehad) kan niet voorbij worden gegaan. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met het gedicht. De aanwezigen verkeerden in euforische stemming. En daar kwam ‘een dun Zwart meisje, Afstammend van tot slaaf gemaakten en/opgevoed door een alleenstaande moeder’, in een gele Pradajas het podium op om haar hoop voor de toekomst van Amerika uit te spreken. Wat een performance en wat een emotionele impact! Ze was duidelijk geïnspireerd door Martin Luther King. Hier werd geschiedenis geschreven.

Dat deed Gorman in de voor die context gewenste ideologische, bombastische retoriek, refererend naar de geschiedenis en de Bijbel en vooruitblikkend op de toekomst van de Verenigde Staten: ‘we overbruggen de vallei/wetende, om de toekomst in te varen, moeten onze verschillen opzij’ En: ‘We gaan niet terug naar wat was,/Maar bewegen naar wat zal zijn:/ Een land dat heel doch helend is,/Welwillend en heldhaftig,/Fier en vrij.’

Dit is het soort poëzie dat appelleert aan de verwachting van het grote publiek van wat poëzie moet zijn: rijm en grote emoties, geen misverstanden over de betekenis van de metaforen. De gelegenheid vraagt om een herkenbare, verstaanbare en opzwepende tekst. Gorman is daarin volledig geslaagd. Haar gedicht roept associaties op met de stichtelijke liederen van bijvoorbeeld Huub Oosterhuis, maar ook met de socialistische verzen van Henriette Roland Holst. Poëzie met een Boodschap.

Maar als die bijzondere chemie tussen de begeesterde artiest en het verhitte publiek wegvalt – de herinnering aan Gormans voordracht resoneert bij menig lezer - staat er toch vooral wat er staat. En dan valt op dat Gorman zich van erg veel clichés bedient; heilwensen en platgeslagen (natuur)metaforen. Te beginnen bij de titel: The Hill We Climb. Vanaf daar gaat het bergafwaarts. Maar dat is te makkelijk, want dit is een gebundeld en vertaald spóken word gelegenheidsgedicht dat niet puur aan de hand van literaire criteria besproken kan worden, omdat het over zoveel meer gaat.