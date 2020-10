In Zondag met Lubach was minister Wiebes de kwaaie pier

Beeld -

Halverwege de wanvertoning van Oranje was Lips de deur uit gegaan, vanuit het idee: nu of pas na de tweede golf. Na thuiskomst was hij ietwat chagrijnig Lubach gaan kijken. Want ondertussen had hij de einduitslag meegekregen. En al ging het om de Nations League – een competitie waarvan het belang Lips nog altijd niet duidelijk was –, het bleef een blamage.

De vraag was of Lubach iets kon veranderen aan Lips’ humeur. Met de coronapersconferentie van morgen in het verschiet had hij daar behoefte aan.

Toegegeven, Lubach kwam een eind, met een reconstructie van het overheidsbeleid om zoveel mogelijk datacenters naar de Nederlandse polder te lokken, waar Microsoft, Google en de schnabbelende Sacha de Boer baat bij hebben. Nederland als ‘harde schijf van de wereld’.

Ook de wethouder van de gemeente Hollandse Kroon was blij. Hij mocht op pad naar Seattle en de gemeentesecretaris mocht zich in een promotiefilmpje voordoen als CEO.

In dit verhaal was Eric Wiebes de kwaaie pier. De minister van Economische Zaken en Klimaat krabde verveeld achter zijn oor toen hij een Kamerlid terecht wees dat zich afvroeg wat nu de toegevoegde waarde van datacenters voor Nederland is. Wiebes’ voornaamste argument: in Nederland hebben we nu eenmaal besloten dat we datacenters willen hebben.

Lips wist niet of hij moest lachen of huilen om zoveel arrogantie van de man die als wethouder van Amsterdam op een voetstuk had gestaan.

Het was een aardige uitzending, maar net niet genoeg om de kater weg te spoelen. Lips miste een optreden van Tex de Wit als razende reporter. Anders had Lubach even kunnen schakelen met Zenica, waar De Wit zijn gezicht in de plooi had moeten proberen te houden toen hij vertelde dat Frank de Boer ‘vijf honderd procent kansen’ had geteld. Ook dat was een gemiste kans, bedacht Lips zich.

