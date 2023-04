In Yentl en de Boers voorstelling Modderkruipers staat de bitterbal voor iets groters

Christine de Boer en Yentl Schieman in hun muzikale cabaretvoorstelling Modderkruipers. Beeld Raymond van Olphen

In Modderkruipers zit een lied over de laatste bitterbal. Iedereen kent het wel, op een verjaardag in de kroeg, zo’n eenzame snack die op een bord of schaal hopeloos ligt af te koelen. Yentl Schieman (36): “Iedereen heeft z’n eigen manier om met de laatste bitterbal om te gaan. Ik pak ’m gewoon, want ik denk inderdaad: anders ligt ie daar maar koud te worden. Terwijl: als iemand anders de laatste bitterbal pakt, dan heb ik daar best wel even een oordeel over. Iets van: zo, die durft wel, die pakt gewoon de laatste bitterbal. Terwijl ik het zelf dus óók doe.”

Christine de Boer (39): “Ik neem ’m nóóit! Ik wil die laatste wel, maar ik hou mezelf gewoon voor dat het op is.”

Aan de overkant van de tafel begint haar artistieke wederhelft hard te lachen. De Boer vervolgt, onverstoorbaar: “Het idee dat je daar zo, hap-hap-hap, staat te knagen aan die laatste bal terwijl de rest niet meer heeft, ik kan dat niet aan.”

Afscheid nemen van vlees

De laatste bitterbal staat in Modderkruipers voor iets veel groters, bedacht toen De Boer eens speklapjes stond te braden. Voor de mensheid die afscheid neemt van vlees. Wie durft dan nog de laatste vleessnack op te eten? Wat ze niet willen is de zaal met een belerend vingertje opdragen geen vlees meer te eten.

De Boer: “Daar komen de mensen natuurlijk niet voor, die willen ook lachen. Maar tegelijk willen we zo ook wel aan het denken zetten. Dus is het de kunst om op een eigenzinnige manier wel over problemen te praten.”

Na een voorstelling bestellen de twee nooit meer ergens bitterballen. Schieman: “Door dit lied krijgen we nu elke avond een schaal van het theater. En overal wordt gezegd: niet de laatste nemen, hè.”

Oké, genoeg over bitterballen nu. Of nou, nog heel even: de titel De laatste bitterbal staat op een stuk schilderstape op een deur in het kantoor van Yentl en de Boer in de Amsterdamse Indische Buurt. Tussen tal van andere kreten, waarvan sommige wel de voorstelling hebben gehaald, maar ook heel veel niet. Schieman: “Die laten we daar nog even hangen om in een later stadium misschien nog mee verder te gaan.”

De Boer: “De praktijk leert dat er zelden nog iets van komt. Want we hebben er al lang aan gewerkt, maar we zijn toen tot de conclusie gekomen dat het niet werkt. ’’

Lekker refrein

Een van de pakkende termen op de deur is: Doe dat op een dag dat ik er niet ben.

De vrouwen beginnen direct het refrein te zingen van een lied dat dus nooit helemaal geschreven is. De Boer: “Toch wel een lekker refrein als je het zo hoort.” Schieman: “Misschien moeten we toch nog eens…” De Boer: “Dat refrein is inderdaad lekker, maar elke keer als we er een couplet bij schreven voelde het niet helemaal goed. Een tikkie cliché, ook.”

Schieman knikt: “Meer als iets wat we vroeger hadden gemaakt.”

De Boer: “Als je dan besluit niet meer aan zo’n lied te werken, voelt het enigszins als het verbreken van een slechte relatie. Je hebt echt wel even last van liefdesverdriet, maar je dag klaart er ook van op.”

Voor Modderkruipers ging het duo in zee met regisseur en theatermaker Stephanie Louwrier, die Schieman en De Boer meegaf ‘meer voor hun boodschap te staan op het podium’. De Boer: “Wij dragen van nature nogal uit: sorry hoor, dat we bestaan, wij doen lekker gek. Dankzij Stephanie laten we dat nu achter ons en is onze voorstelling stoerder geworden.”

Lui willen zijn

Schieman zegt dat deze voorstelling ‘meer dan ooit’ gaat over wat de vrouwen raakt. “En wat er in onze levens speelt. Dat zijn soms best wat zwaardere onderwerpen. Er zit een liedje in: Wanneer? En dat begint met de vraag wanneer het leven echt begint. Maar we hebben het ook over soms heel lui willen zijn, al komt dat misschien wat meer bij mij vandaan.”

“Christine vraagt me aan het begin van de voorstelling of ik liever thuis onder een dekentje Netflix zou kijken dan in dat theater staan en dan zeg ik dat dat inderdaad het geval is. In de zaal hoor je dan: oh, oh.”

“Kijk: ik hou echt van mijn vak, het is allemaal een beetje uitvergroot. Maar ik werk juist keihard om altijd maar tegen die luiheid te vechten. En dat vind ik best een beetje spannend om tegen zo’n zaal te zeggen.”

Yentl en de Boer: Modderkruipers, tournee t/m eind mei