In Wie is de Mol? bleken de ‘mollicitaties’ ineens toch niet vertrouwelijk

Nieuwjaarsdag begon wat Lips betreft meteen goed met de eerste aflevering van Wie is de Mol?, het 22ste seizoen alweer. De openingsscène leek een kruising tussen Squid Game en Eyes Wide Shut: een exclusief gala met gemaskerde gasten die aantraden voor een of ander ritueel. Het bleek een intrigerende flash forward, want al snel verscheen de tussentitel: drie weken eerder.

De elf kandidaten waren naar Albanië afgereisd en de lokale VVV kon tevreden zijn met de fraaie vergezichten van natuurschoon waarbij de dronecamera niet onbenut was gebleven. Op een berg bij een kasteel stond presentator Rik van de Westelaken met het ernstige gezicht dat hij alleen voor zware actuele onderwerpen in EenVandaag én voor Wie is de Mol? bewaart. Alle kandidaten hadden al voor de eerste opdracht elkaars zogenaamde ‘mollicitaties’ gezien: de gesprekken waarin ze uitleggen hoe ze als Mol te werk zouden gaan. Hen was verzekerd dat deze gesprekken vertrouwelijk zouden blijven maar de spelregels waren intussen veranderd, vertelde Van de Westelaken met een gemeen lachje.

Toen het tijd was voor de eerste opdracht moesten de kandidaten in twee groepen diverse omslachtige puzzels oplossen om aan sleutels te komen die weer kistjes openden met daarin geld en jokers. Na een hoop chaotisch gepuzzel werden de verworvenheden weer ingenomen door - wederom - Rik van Westelaken.

De presentator had nog een verrassing: de kandidaten mochten in de ruïne blijven kamperen. Dat kamperen was eerder glamping - inclusief catering – maar het vooruitzicht deed kandidaat en kampeerhater Arno Kantelberg verzuchten dat hij nu al het dieptepunt had bereikt.

Lips had intussen nog geen idee wie de Mol is (Rik van de Westelaken zelf misschien?!) maar hij was wel meteen weer in de ban van de Mol.

