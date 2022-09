In voorstelling Kraai proberen dansers contact te maken, met hiphop als startpunt

Kraai in het Bijlmerparktheater, Rafael van der Ziel, Djamé de Vries en Armin Dorrani. Beeld Joris Buizer

De jonge regisseur Joris Buizer kreeg met de voorstelling Kraai een plekje in het Amsterdam Fringe Festival, dat de schijnwerpers richt op de rafelranden van het theater. Op dertig plaatsen in de stad krijgen aanstormende talenten de ruimte om niet braaf te zijn. Dat is met Kraai zeker gelukt, alleen zal het verhaal van Kraai zich waarschijnlijk duidelijker in het hoofd van Buizer hebben genesteld dan in dat van het publiek, dat toch vooral geraakt wordt door de bak met energie van de drie dansers en muziekman.

De inhoudelijke vraagtekens hebben grotendeels te maken met hiphop, een belangrijke pijler onder Kraai. Zoals wel vaker het geval met live-hiphop, werd ook in Kraai een goed deel van de teksten vermorzeld onder de pittige, opzwepende beats.

Het publiek werd verzocht dicht op de dansers in een halve cirkel te staan. Dat werd een bezoeker op de broeierige zomeravond iets te veel, maar na een medische time-out pakten de mannen de draad vlekkeloos weer op. Kraai toont drie mannen die met intrigerend houterige én supersoepele bewegingen op de kleine vierkante dansruimte proberen contact te maken. In wezen zijn het onzekere jongens die elkaar ook niet helemaal vertrouwen: ‘Damn, die fucking lach staat veel te goed op je smoel, broer.’ Heel opmerkelijk, op z’n zachtst gezegd, was het slotgedicht dat op een EO-Jongerendag niet zou misstaan.

Aanvankelijk staat de muziekman gevangen in een glazen huis, dat later om de drie dansers wordt gebouwd. Een ietwat geforceerde metafoor voor de beperkte bewegingsruimte in het contact zoeken, waardoor ook letterlijk helaas het contact met het publiek wordt verbroken. Dat contact wordt pas in de toegift hersteld als de glazen cel wordt verlaten, want de hiphopbeats zijn wel lekker dansbaar.