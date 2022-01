In Vol Van Boeken mag Arthur Japin helemaal los

Het ziet er tijdens een wandeling door de binnenstad toch best gek uit: de boekhandels dicht, Jamin gewoon open. Zo’n zuurstokkenpaleis, waar werkelijk niets gezonds te koop is, geldt als een essentiële winkel? Hubert de Leeuw, algemeen directeur van mediaconcern Audax Groep, zal zich er vast groen en geel aan ergeren.

In een paginagrote advertentie in diverse kranten deed De Leeuw deze week een dringend beroep op het kabinet om de verkooppunten van kranten, tijdschriften en boeken als essentieel te beschouwen, waarbij hij vanzelfsprekend niet alleen sprak over bij Audax aangesloten ketens AKO, Bruna en Readshop.

Of er iets verandert voor de lectuursector blijkt als vandaag het kabinet nieuwe coronamaatregelen bekendmaakt. Blijven de boek- en tijdschriftenhandels gesloten, dan betekent dat niet in alle gevallen dat ze ook echt helemaal dicht zijn. Bij sommige zaken was het de afgelopen tijd al mogelijk aan een loket bestellingen af te halen.

Bij boekhandels die zijn aangesloten bij Libris kun je bij zo’n loket meteen een exemplaar meenemen van het gratis tijdschrift Vol van boeken. Sponsored magazines, zoals die in de branche heten, zijn doorgaans niet de spannendste lectuur, maar dit is een leuk cadeautje voor boekhandelklanten. Het halfjaarlijks verschijnende tijdschrift is 132 pagina’s dik en staat vol met interviews met schrijvers.

Cute hondje

Van alle geïnterviewde schrijvers in Vol van boeken #10 krijgt Arthur Japin de meeste ruimte: tien pagina’s. Op de bijbehorende foto’s en op de cover poseert hij met een wel heel cute hondje. Gevraagd of hij van zichzelf literatuur mag lezen tijdens het schrijfproces, antwoordt hij dat hij het niet goed meer kan. Vroeger snapte hij Mulisch niet, die zei: ‘Ik ben een schrijver, geen lezer’, nu wel.

“Ik kan me niet goed meer verplaatsen in een boek. Na een pagina begin ik al in te vullen wat er zou kunnen gebeuren. Ik kan dat er niet naast hebben,” zegt Japin. Dat is een opvallende uitspraak in een blad dat natuurlijk vooral bedoeld is om meer boeken te verkopen, maar dat Japin hem mag doen, geeft aan dat Vol Van Boeken meer is dan een luxe reclamefolder.

Slagveld

Ook in het blad: vier schrijvers van biografieën aan het woord, van Willem van Oranje en Hella Haasse, maar net zo makkelijk ook van Jos Brink en Michiel Romeijn. Robert Lagendijk, die het boek over Romeijn schreef, zegt dat Bepaal jij dat? eerder een karakterschets is dan een standaardbiografie: “Zowel Michiel als ik had niet kunnen bedenken welk een slagveld aan mislukte carrières en stukgelopen vriendschappen er zou opduiken.”

Ronald Giphart liet zich voor Vol van boeken een nacht opsluiten in boekhandel Voorhoeve in Hilversum, iets waar ongetwijfeld veel boekenliefhebbers weleens over zullen hebben gefantaseerd. In zijn verslag vertelt hij nauwkeurig over de boeken die hij tijdens de ‘leesnacht’ ter hand heeft genomen.

Achterin Vol van boeken treft de lezer tien kortingsbonnen voor werk van onder meer Adriaan van Dis, Saskia Noort en Haruki Murakami, maar ook voor non-fictie. Het voordeel kan oplopen tot wel 10 euro.