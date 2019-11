In ‘Vetarm’ is dik en arm niet los te zien

In Vetarm wordt de bezoeker geacht mee te doen. Beeld Marlise Steeman

Vetarm legt een pijnlijke waarheid bloot: zowel armoede als overgewicht zijn nog steeds een probleem in Amsterdam, zeker in Noord. Voor de opvoering werken acteurs van toneelgroep Parels voor de Zwijnen samen met bewoners van Noord die zelf arm zijn en overgewicht hebben. Zij vertellen hun eigen verhaal.

Regisseur Saskia Huybrechtse hoopt dat mensen door de voorstelling begrijpen dat gezond eten niet voor iedereen vanzelfsprekend is: “Deze mensen houden met 50 euro per week niets over aan het einde van de maand. Ze kunnen nooit een visje op de markt halen of een bloemetje kopen. Ze zijn de hele dag aan het rekenen om maar niet voor schut te hoeven staan in de supermarkt.”

Armoedestress

Geld voor de sportschool is er ook niet. Goedkoop vet voedsel is dan weer wel voorhanden, aldus Huybrechtse. “Kijk naar het Mosveld: binnen een straal van honderd meter zie je een Surinamer, een KFC, Febo, spareribs: troostvoedsel. Logisch, deze mensen hebben armoedestress.”

De voorstelling is het vervolg op Koningin van de Voedselbank. Tijdens het maken van dat stuk kwam Huybrechtse erachter hoe groot het verschil tussen arm en rijk in de stad nog steeds is en dat overgewicht vaak het gevolg is van armoede.

Ze maakt daarbij onderscheid tussen de jonge hippe fitte Amsterdammers en de oudere arme bewoners met overgewicht. De voorstelling is gemaakt om deze groepen kennis met elkaar te laten maken en de schaamte weg te halen. “Het hebben van schulden is erg, maar dat kan je verbergen. Je lijf niet. Daar hangt zo veel gêne omheen dat het lastig is erover te praten.

Geheime locatie

Bij de voorstelling is plek voor vijftig man publiek, wat moet zorgen voor een intieme sfeer. Toeschouwers worden aangemoedigd mee te doen. Het stuk is op een geheime locatie, en begint daarom bij een ontmoetingspunt op de NDSM-werf. Vanaf hier wordt het publiek twee uur lang meegevoerd in het programma.

Verwacht geen treurige vertoning: er worden verhalen verteld, er is muziek, de hele groep gaat op speeddate met elkaar, en er zijn meer dan genoeg hapjes aanwezig. Een vol, interactief programma dus.

Voor sommigen is een kaartje te duur. Daarom zijn bij iedere voorstelling tien mensen gratis welkom. Door de voorstelling neemt Huybrechtse niets meer voor lief: “Nu besef ik hoe rijk ik ben wanneer ik boodschappen kan doen bij de Albert Heijn zonder daarover na te hoeven denken.”

Parels voor de Zwijnen: Vetarm. T/m 1 december, kwartier van tevoren verzamelen op de NDSM-werf voor ­Sexyland.