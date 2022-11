In Verloren Kinderen is het polsstokspringen tussen de rommel door

Astrid en Peter in 'Verloren Kinderen'. Beeld EO

Onder het sombere motto Verloren Kinderen besteedt de EO deze week in een vierdelige documentaireserie aandacht aan de ‘meer dan 80.000 kinderen in Nederland die opgroeien in zogenoemde probleemgezinnen’. Documentairemaker Sahar Meradji volgde drie probleemgezinnen ‘om te laten zien wat een opeenstapeling van allerlei sociale, psychische en financiële problemen met je doet’.

Het eerste probleemgezin, uit Amsterdam-Noord, bestaat uit Astrid en Peter en hun kinderen Rodin, Rowan, Rowena en Wendy. Met zijn vieren, plus twee poezen, wonen ze in een propvol huis van 70 vierkante meter. “We zijn aan het opruimen geweest,” zegt Astrid trots, maar desondanks is het in huis ‘polsstokspringen’ tussen de rommel door, zoals ze het zelf noemt.

Haar partner Peter heeft adhd, maar zit desondanks vooral op de bank niets te doen, wat Astrid – die al jaren in de schuldsanering zit – regelmatig tot woedeaanvallen drijft. Op de vraag van de documentairemaker waar ze hulp bij zou willen, antwoordt ze dat ze wat meer structuur in haar leven zou willen, maar als instanties haar zeggen hoe ze haar leven moet inrichten, kan ze daar weer niet tegen.

Ook het gezin van Marjolijn en Ronald met hun drie hoogbegaafde kinderen Florijn, Gondar en Linde moet weinig hebben van instanties als de kinderbescherming. Naar school gaan de kinderen – volgepropt met homeopathische snufjes en andere medicijnen – al niet meer en om aan de kinderbescherming te ontkomen vluchtte het gezin naar België. Moeder Marjolijn is een zenuwinzinking nabij en bijt haar arm blauw van de stress.

Daarbij vergeleken is het derde gezin, met een autistische dochter, bijna een modelgezin.

Een sombere Lips vroeg zich af of sommige mensen misschien niet beter eerst hun leven op orde moeten krijgen voordat ze aan kinderen beginnen.

Meer tv-recensies? Lees alle afleveringen van Han Lips in ons archief. Lees ook de wekelijkse rubriek Sterrenstof, waarin we de mediaweek doornemen. Reageren? hanlips@parool.nl.