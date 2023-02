In tragiekomedie ‘Shrinking’ heeft de psychiater het vooral druk met zijn eigen rouwproces

Harrison Ford (rechts) speelt in Shrinking Paul Rhoades, een norse psychiater die aan parkinson lijdt maar dat niet echt onder ogen wil zien. Zijn collega Jimmy Laird (Jason Segel, links) heeft het vooral druk met zijn eigen rouwverwerking.

Harrison Ford is met rollen in Star Wars, Indiana Jones en vele andere kaskrakers een van de laatste klassieke filmsterren die nog actief is: deze zomer is hij te zien in een nieuw Indiana Jonesavontuur, The Dial of Destiny. Maar de inmiddels 80-jarige acteur duikt de laatste tijd ook op in tv-series in rollen die meer passen bij zijn leeftijd. In de westernserie 1923 is hij te zien als mopperende oude rancheigenaar. En in de tragikomedie Shrinking, sinds een paar weken op Apple TV+ te zien, speelt hij de norse psychiater Paul Rhodes die aan parkinson lijdt maar dat niet echt onder ogen wil zien.

Ford is overigens niet de hoofdrolspeler van Shrinking; dat is Jason Segel, vooral bekend van de tv-serie How I met your mother. Hij speelt Jimmy Laird, een collega van Rhodes, die het vooral druk heeft met zijn eigen rouwverwerking. Jimmy’s vrouw is een jaar geleden overleden bij een ongeluk en sindsdien verdooft Jimmy zijn pijn met drank, drugs en vrouwen. Hij verwaarloost daardoor niet alleen zijn werk maar heeft ook zijn puberdochter Alice van zich vervreemd. Zij verwijt hem dat hij geen aandacht had voor haar verdriet – zij heeft immers haar moeder verloren.

Stoethaspel

Dit mag allemaal nogal zwaar en dramatisch klinken maar Shrinking heeft ook veel zwarte humor waardoor de serie bij vlagen doet denken aan After Life, de Britse komedie met Ricky Gervais als zwartgallige weduwnaar. De Californische setting van Shrinking helpt ook mee om het luchtig te houden. Daarnaast is er de zonnige bijdrage van comédienne Jessica Williams als Gabby, de derde psychiater in de kleine praktijk.

De tiendelige tragikomedie draait vooral om de onhandige pogingen van stoethaspel Jimmy om zijn leven weer op orde te krijgen. Dat doet hij onder meer door patiënten in zijn praktijk, die liever klagen dan hun leven veranderen, eens goed de waarheid te zeggen in plaats van hun gezeur aan te horen. Zo adviseert hij Sean, een jonge veteraan met PTSS, om naar een boksschool te gaan – een advies dat eerst zowaar goed uitpakt maar daarna minder geslaagde gevolgen heeft.

Blik van een droeve hond

Met zijn onhandige lange lichaam en de blik van een droeve hond is Segel perfect gecast als rouwende ‘shrink’. Eerder was hij in de film Forgetting Sarah Marshall geestig als de treurwilg die naar Hawaï reisde om over zijn liefdesverdriet heen te komen om daar vervolgens zijn ex met haar nieuwe vriend tegen het lijf te lopen.

Toch is Shrinking vooral interessant vanwege Harrison Ford, die hier breekbaarder oogt dan ooit. Wanneer hij zich met een gerimpeld ontbloot bovenlijf staat te scheren is Ford ver verwijderd van Indiana Jones. Dat breekbare maakt misschien huiverig voor die nieuwe Indiana Jonesfilm maar het past prima bij zijn rol in Shrinking.