In tijden van gedweep met de monarchie buigen wij voor de koning van de lach: Mel Brooks

De koning van de lach (Mel Brooks) is de sigaar in History of the World, Part I.

Weet iemand hoe het zit? Waar is Hercule Poirot nu we hem nodig hebben? Wat is er vorige week in dat kasteel gebeurd? Het drama begon met hoog bezoek uit Londen omwille van een heikele kwestie. Op dinsdag 6 september bezochten de afgezette premier Boris Johnson en zijn uitverkoren opvolger Liz Truss de Britse monarch Elizabeth II in Balmoral Castle. De twee prominenten van de Conservatieve Partij vervoegden zich in het Schotse paleis om de opvolging door het staatshoofd te laten bekrachtigen. Twee dagen later overleed hare majesteit. Ze was 96.

Je zou denken dat de onverbeterlijke brokkenpiloot Johnson en de omstreden Truss na het koninklijke verscheiden heel wat hadden uit te leggen. Eerst die rampzalige brexit, toen doormodderen tot partygate en nu dit weer. Waar Boris komt, komt onraad. En waar Boris vertrekt, geeft het staatshoofd de geest.

Helemaal niets te kiezen

In haar Verenigd Koninkrijk werd een lange periode van nationale rouw afgekondigd. De ogen van de wereld zijn nu gericht op het uitvoerige ceremonieel dat de dood van het betreurde staatshoofd gepaste luister en cachet moet geven. Erfopvolger Charles III mag op 73-jarige leeftijd eindelijk met de scepter zwaaien. Daar werd hij anno 1948 voor in de wieg gelegd. Zo gaat dat in de monarchie: de koningin is dood, lang leve de koning!

Queen Elizabeth II was al niet meer de oude toen de leden van de Conservatieve Partij na interne verkiezingen besloten dat Liz Truss het land uit de rampspoed moet leiden. Volksvertegenwoordigers van andere partijen en de meer dan 67 miljoen onderdanen van hare majesteit hadden daar niets over te zeggen. Zo gaat dat in het Britse parlementaire stelsel: onze partijleider heeft er een puinhoop van gemaakt maar we hebben een vervanger gevonden. Vertrouw ons. Het komt goed.

Heeft het volk van het nieuwbakken staatshoofd koning Charles III dan helemaal niets te kiezen in deze barre tijden? Jawel. Miljoenen Britten met een krappe beurs staan dagelijks voor deze keuze: heating or eating? De kachel of het fornuis kan aan, maar nooit tegelijk en niet te lang want dat kost kapitalen. De Derde Karel zou het draagvlak voor zijn koningschap de komende winter kunnen vergroten met een royaal gebaar van solidariteit met zijn bibberende gepeupel. Het huis van Windsor zit er sinds de hoogtijdagen van het koloniale Empire bijzonder warmpjes bij en kan ongetwijfeld wel wat van de buit en de rente missen.

Achterhaalde onzin

Het is de vraag of het zover komt. Het roofkapitalisme maakte school. We leven in een tijdperk van superrijken die met superjachten en privéjets tussen paleizen en privédomeinen pendelen, terwijl miljarden mensen in armoede afzien en in het leven weinig tot niets te kiezen hebben. Koninklijke pracht en praal, sprookjeshuwelijken, baby’s met nobel bloed en begrafenissen die geschiedenis schrijven; het is achterhaalde onzin. Verwerpelijk in de werkelijkheid maar fascinerend in fictie.

De Britse troonopvolging komt een jaar na Pablo Larraíns beklemmende film Spencer, waarin prinses Diana tijdens een afgrijselijk kerstweekend bij de Windsors besluit om van Charles te scheiden. Zelden werd het keurslijf van de monarchie zo indringend verbeeld. Spencer was mijn favoriete griezelfilm van 2021. Daar keer ik ongetwijfeld nog eens naar terug nu de Windsors het nieuws domineren terwijl de wereld in brand staat. Maar er gaat niets boven spot wanneer het gedweep met keizers, koningen en prinsessen onverteerbaar wordt.

Daarom buigen wij tot slot diep bulderend voor de inmiddels ook al 96-jarige koning van de lach. Kom er maar in Mel Brooks, met je History of the World, Part I. Laat ons ordinaire stervelingen nog eens zien hoe hilarisch weerzinwekkend keizer Nero in zijn Romeinse paleis huishield. Bezoedel de Franse monarchie met je kostelijk vulgaire karikatuur van de hofpraktijken van koning Louis XVI in Versailles. En vergrijp je zonder enige gêne aan diens laatste snik bij de guillotine. Neem terloops de wandaden van de Spaanse Inquisitie op de korrel, met een verbijsterend musicalnummer en showballet. Trek al die door god gegeven potentaten maar van hun sokkel, met een vette grijns en een ferme knipoog.

Dat deed Mel Brooks anno 1981. Een History of the World, Part II zou er nooit komen, zei hij destijds. Maar dat vervolg is nu in productie als een achtdelige sketchserie voor het Amerikaanse Disneykanaal Hulu. Dat is geen grap. De koning is niet dood. De koning is 96 en hij werkt aan deel twee!