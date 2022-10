In spionagethriller The Old Man blijkt een simpele inbraak veel meer dan dat

Jeff Bridges speelt in The Old Man de rol van Dan Chase. Beeld Disney+

Of Jeff Bridges nu een president speelt (The Contender) of een countryzanger (Crazy Heart), hij blijft The Dude uit The Big Lebowski, de Coen Brothersklassieker uit 1998 waarin hij zijn relaxte verschijning perfectioneerde. In de thrillerThe Old Man bewijst Bridges dat hij dit relaxte voorkomen ook uitstekend als dekmantel kan gebruiken.

Bridges speelt in de achtdelige serie Dan Chase, een CIA-agent in ruste die een vredig bestaan leidt met zijn twee rottweilers. Maar net als deze honden kan Chase van het ene op het andere moment in de aanvalshouding springen zodra de omstandigheden daarom vragen. Wanneer hij een inbreker betrapt schiet hij deze zonder pardon neer en is hij meteen gealarmeerd: er is meer aan de hand dan een simpele inbraak.

Afghanistan

Inderdaad blijkt de FBI naar hem op zoek vanwege een opgerakeld dossier uit de tijd dat de Sovjet-Unie Afghanistan binnenviel, in 1979. Destijds was de huidige baas van de FBI, Harold Harper (John Lithgow), een rijzende ster op de FBI-burelen en hij verleende Chase toen een vriendendienst waar hij niet aan herinnerd wil worden. Dus sommeert Harper Chase om te verdwijnen, in hun beider belang.

The Old Man heeft een rustige opbouw die wel past bij de twee hoofdrolspelers, beiden zeventigers. Het is eerder een spionagedrama dan een actiethriller; voor liefhebbers van actie is de serie misschien te traag terwijl liefhebbers van een goed opgebouwd spionagedrama wellicht terugschrikken voor het actiegeweld. Maar doorzetters worden beloond met sterk spel van Bridges én zijn twee trouwe honden.