In RTL 7 Darts praten ze uren over een spel waarover niets te analyseren valt

Michael van Gerwen schudt de hand van Darius Labanauskas na zijn overwinning. Beeld BSR Agency

Geprikkeld door het kerstinterview met dartsmastodont Michael van Gerwen waarin hij onthulde eigenlijk niet van de kerstdagen te houden, omdat hij ‘iedere dag van het jaar kan eten, snap je?’ schakelde Lips in voor een middagje darten op RTL7.

Hoewel ‘de groene sloopkogel uit Vlijmen’ niet in actie zou komen, beloofde presentator en parttime komiek Koert Westerman een bijzondere middag, want er kwamen ‘twee Belgische vrienden aan de oche’. Kortom, aldus Westerman: ‘Welkom bij In de Vlaamse Pot.’

Toen Lips uitgeschaterd was, bleek er meer goed nieuws. Westerman signaleerde ‘de originele bezetting’ aan de tafel van de dartdeskundigen. ‘Kijk ze eens zitten. Roland Scholten en Co Stompé.’ Inderdaad daar zaten ze: twee voormalig deelnemers aan het WK die in uiterlijk steeds verder naar elkaar toe lijken te groeien.

Ze voorzien het toernooi dat al op 13 december begon en doorloopt tot nieuwjaarsdag van achtergronden, analyses en andere tactische bespiegelingen. Ze keken eerst even terug naar een eerdere partij van Van Gerwen. Die gooide 130 uit. Scholten: ‘Kijk. Plop, zegt-ie. Hier, pak aan. Uit het niets.’

Toen snel naar de actualiteit van de dag. Steve Beaton - heerlijke bijnaam: The Bronzed Adonis, - verloor de eerste set van de Litouwer Labanauskas. In de tweede set kwam Beaton met 2-0 achter, maar won toch met 3-2. Gevolg: opwinding in de studio.

Westerman zette voor: ‘Fijne finish, Roland?’

Scholten, met onvervalst Haagse tongval: ‘Zeker lekker. Even je eigen setje redden. Alleen maar lekker dat je nog in de wedstrijd zit. Voor hetzelfde geld sta je 2-0 achter.’

Nu was het dus 1-1, dat had Lips ook gezien. Toch had Stompé ook nog wat toe te voegen: ‘2-0 achter in de set. Dan denk je: ‘Dit gaat lastig voor je worden, vriend.’ Maar ineens gaat het weer helemaal naar zijn zin. Hij was van het pad af, maar weet het ook weer terug te vinden. Dat is ook een kwaliteit.’

Lips vond het vooral een kwaliteit om over een spel waarover werkelijk niets te analyseren valt, toch een hele middag vol te praten.