In Promenade werden alle tv-clichés stuk voor stuk gefileerd

Het is de tijd van de jaaroverzichten, het een nog schoolser en voorspelbaarder dan het ander. Corona, corona, corona. Terugblikken op 2020: Lips heeft er geen spatje zin in. Maar voor het ongrijpbare Promenade maakte hij met liefde een uitzondering, uiteraard.

Gastheer Diederik Ebbinge vroeg tijdens de eerste van twee terugblikafleveringen een minuutje stilte voor iedereen die overleden was, aan corona en gewoon. Het kon panellid Henry van Loon niet enorm boeien. Weinig vrouwen, fluisterde hij. Ton Kas: “Ja, vrouwen worden ouder.”

Het schijnt dat er mensen zijn die Promenade vreselijk vinden. Dat nieuws had ook de redactie van het programma bereikt, vandaar dat dubbele overzichtsprogramma. Zondag was het voor de hoogopgeleide mensen die in de stad wonen, maandag worden de laagopgeleiden uit de provincie bediend. Bij alle fragmenten die langskwamen werd opgemerkt dat dat ‘hier vlakbij’ is opgenomen.

Het was Promenade ten voeten uit. Van Loon die tijdens een item bevallingstips geeft aan de zwangere Eva Crutzen (‘gewoon je kut intrekken’). Het geluid van boze protesten buiten de studio als verwijzing naar de toespraak van premier Rutte. Een, een tikje flauw, filmpje over Telegraafjournalisten Wouter de Winther en Wierd Duk (Woutur ut Wyrt) die het nieuws een draai geven.

Alle tv-clichés komen voorbij, stuk voor stuk worden ze gefileerd. Goed. Scherp. “Ton Kas, 2020, jij bent ervaringsdeskundige.” Minister Hugo de Jong, zonder e aan het eind, die geprezen wordt omdat hij doorzette, ook toen de kijkcijfers van de persconferenties in de zomer zo dramatisch terugliepen. Lips snapt eigenlijk niet zo goed dat niet iedereen het leuk vindt.

De bouwstenen voor 2021, volgens Promenade: Geloof, Hoop en Joost Vullings. Lips houdt zich hieraan vast.

