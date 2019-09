In plaats van goedmaaktulpen belt Tensen nu zelf aan met haar excuusdienst

Het Spijt Me. Beeld RTL 4

Lips herinnert zich het nog levendig: de commotie die Het Spijt Me in 1993 veroorzaakte. Het waren de begindagen van de commerciëlen en uit het laboratorium van John de Mol was weer iets verfoeilijks afgeleverd: de polderruzie ontsloten door een bloemetje aan de voordeur. Het Spijt Me en presentatrice Caroline Tensen kregen de volle laag vanwege de exploitatie van het leed van onwetend Nederland dat de camera ongeremd vertelde over die ene rotstreek die de familie uiteen deed spatten.

Toen hij gisteren de terugkeer van Tensen bij de in 1999 gestrande – en in 2011 al kortstondig door John Williams gereanimeerde – excuusdienst bekeek, dacht hij slechts: waar maakten we ons toen toch zo druk om? Tegenwoordig vent zelfs EO-meubelstuk Bert van Leeuwen met Het Familiediner hetzelfde format uit. Uiteraard: het draait ook bij hem om christelijke thema’s als vergeving en verzoening, maar die komen er nooit zonder tranen én een samenvatting van alle voorgevallen rottigheid.

De reboot van Het Spijt Me was in die zin uiterst keurig. Het boeketje goedmaaktulpen was verdwenen, Tensen gaat nu zelf de deuren af. Daar werd – leve de productie vooraf – keurig opengedaan en bleken de bewoners helemaal geen types om snel ruzie mee te krijgen.

Serveert Van Leeuwen de deelnemers een stevige maaltijd en een ritje per limousine, Tensen lost de twisten ­tegenwoordig op in een uiterst onpersoonlijke witte ­trailer. Waarom die plek geen greintje gezelligheid mocht hebben, begreep Lips niet.

Net zoals hij in minuut 1 al rechtop op de bank zat vanwege een andere gruwelijke modernisering: die heerlijke tune van Anita Meijer (‘Het spijt me, vergééf me...’) is vervangen door een klinisch hiphopdeuntje. Lips spreekt graag het volgende af: geef ons Anita terug, dan mag Tensen zo lang blijven als ze wil.

