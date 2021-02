In plaats van cabaret maken Rayen Panday en Stefan Pop nu een succesvolle podcast

Rayen Panday (l) en Stefan Pop. Beeld Jakob van Vliet

In een desolaat Toomler staat op het podium een tafeltje met drie microfoons. Erachter hangen twee gouden influencerballonnen die het getal 50 vormen. Zoveel afleveringen hebben Rayen Panday (37) en Stefan Pop (34) al gemaakt van hun podcast Voor de show – in Toomler. Met al duizenden trouwe luisteraars.

Is dat jullie positief uit de hand gelopen ­coronahobby?

Stefan Pop (SP): “We wilden dit al heel lang doen. We hebben twee keer eerder een proefaflevering opgenomen. En we hebben nog een jaar gedubd om het bij de NPO te doen, maar daar kwamen niet uit met rechten. Weet je waar veel comedians last van hebben: die denken dan: ‘ja, ik moet het zelf dan maar doen’.

Dat klinkt als een positieve eigenschap.

SP: “Dat is het ook, maar je wil het goed doen. Daarom hebben we lang getwijfeld. We hadden voor corona veel werk. Als we een podcast zouden maken, wilden we het wel serieus doen.”

Rayen Panday (RP): “Ik had het té druk. De première van mijn show kwam eraan. Vier avonden per week deed ik try-outs en ik trad ook nog in Toomler op. Ik wilde rust. Dat is gelukt. Mijn show kon niet eens in première gaan.”

SP: “Zo’n podcast maken kost veel tijd en je raakt ideeën kwijt voor betaalde projecten. Natuurlijk doe je ook inspiratie op, die je kunt gebruiken voor je stand-up comedy of voor je eigen show. Maar als ik een grap maak over een actueel onderwerp kan ik die niet ook voor mijn column gebruiken in Spijkers met Koppen.”

RP: “Maar we wilden dit heel graag doen. Kort voor corona zijn we daarom alsnog begonnen. En we gaan door tot we het niet meer leuk vinden. Net als bij een relatie.

SP: “Dinsdag is onze vaste podcastdag.”

RP: “Dat is inmiddels mijn enige vastigheid in de week.”

En dan komt u alsnog elke keer te laat, toch?

RP: “Ik probeer op tijd te komen. Ik zet mijn wekker voor de podcast. Ik ging vroeger na een show eerst naar de nachtgym. Daarna thuis YouTubevideo’s of films kijken; dan sliep ik rond 06.00 uur. Dat is mijn ritme. Om vandaag op tijd te komen, ben ik gister eerder opgestaan.”

Pop schiet in de lach, Panday probeert te redden wat te redden valt: “Ik zit er zelf ook erg mee.”

U bent het slachtoffer?

“Ik schaam me. Ik probeer meteen te bellen als ik weet ik dat ik te laat kom.”

Er luisteren circa 25.000 mensen per week. Daar valt wat mee te verdienen. Toch is er bij jullie geen reclame, geen betaalmuur.

SP: “We snappen dat de podcast een uithangbord is voor Rayen en Stefan. Dat is het verdienmodel. We hopen dat mensen ons beter leren kennen en als het weer kan een kaartje kopen voor onze show. Dat is onze winst.”

RP: “Ik dacht dat dat vriendschap was?”

SP: “Nee.”

Waren jullie vrienden voor jullie met Voor de Show begonnen?

SP: “Eigenlijk is door de podcast echt vriendschap ontstaan. We kenden elkaar wel van Comedytrain en Rayen deed mee met Klikbeet, het programma dat ik maak voor NPO 3.”

RP: “We zijn dit uiteindelijk samen gaan doen, omdat we allebei een voorliefde hebben voor Amerikaanse komedie. We gaan best vaak naar Amerika en vinden Andrew Schulz allebei tof.”

Jullie vriendschap is zo hecht inmiddels, dat het Stefan was die ontdekte dat u een dip had.

SP: “Ja. In de tweede of derde aflevering tijdens de eerste lockdown zei ik tegen hem: volgens mij gaat het niet helemaal goed met jou.

RP: “Toen kwam ik er zelf ook achter.”

SP: “Hij zei dat hij zijn studie wilde afmaken. Dat was voor mij een trigger.”

RP “Maar serieus: het hielp wel. Ik kan goed met hem praten. We hebben elkaar goed leren kennen door de opnames. En de luisteraar ons ook. Ik kreeg laatst ’s nachts een berichtje op Instagram: ‘Jij bent zeker nog wakker.’ Ik dacht: ik ken jou niet. Dat is de keerzijde van roem.”

Ik kan me voorstellen dat het succes van de podcast ook een mate van druk oplegt.

SP: “Ik heb het gevoel dat ik moet opletten op wat ik zeg – dat ik bijvoorbeeld niet ‘flikker op’ zeg. Ik wil niet bijdragen aan het normaliseren van het gebruik van flikker en ‘tyf op’ werkt ook. En wanneer ik zeg: ‘er loopt een gezin van man, vrouw en twee kinderen’. Dat kan ook een gezin zijn met twee vrouwen en twee kinderen of twee mannen en... Het is een lastige fase waarin comedy nu zit. Mensen willen vaak nuance, terwijl wij gewoon met elkaar praten en dat opnemen. Daar zit niet altijd nuance in.”

RP: “En toen mijn nichtje zei dat ze luisterde, vond ik dat ook spannend.”

Voor De Show Toomler is te beluisteren op alle podcastkanalen. Om de week is er een uitzending mét gast: een van de comedians van de Comedytrain.