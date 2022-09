In pijnlijke en wonderschone memoires vraagt Bernard Wesseling zich af: wie was mijn vader?

De vader van Bernard Wesseling, een voetnootrijke classicus, zat het liefst met zijn neus in de boeken. Beeld Bill Brandt/Getty Images

Kan een zoon zijn vader zien voor de man die hij is? Welke valkuilen zijn er? Voor Bernard Wesseling is zijn vader een constructie, zijn herinneringen zijn vals en ‘elke poging tot toenadering is die van mezelf tot mezelf’.

Wesseling richt zich tot zijn vader in de archaïsche volzinnen die kenmerkend zijn voor zijn stijl, maar die ook een afdruk zijn van zijn opvoeding. ‘Een wurgende verstrengeling van affectie en intellect was deel van je erfenis,’ schrijft hij. In het voorwoord denkt de schrijver aan ‘de lichtstralen van reflecterend water op het plafond bij ons thuis. (..) ‘Onduleren,’ mijmerde jij eens terwijl we dit zagen, ‘van undulare, golven’ (..).’ De zorg waarmee ook zoonlief zijn woorden kiest zou vader deugd moeten doen.

Vreugdedansje

Tussen de herinneringen van zijn vader op de fiets, in zijn werkkamer en onder vakgenoten stijgt het beeld op van enerzijds een teruggetrokken mierenneuker die het liefst met zijn neus in de boeken zat, maar ook van een lieve, trotse vader die uitbundige vreugdedansjes deed als er iets te vieren viel, zoals een literaire prijs voor het poëziedebuut van Wesseling.

Tastend, bewonderend en vragend doorloopt Wesseling zijn jeugd. De verschillende vertelregisters die hij hanteert: proza, poëzie, aantekeningen en opsommingen, passen bij de mate waarin hij vat heeft op de materie (er zijn gaten in de vorm van witregels).

Duistere kanten

De geschiedenis kent ook duistere kanten. Als puber hangt Wesseling met vrienden rond in de Sixhaven in Amsterdam-Noord. Daar ontmoet hij R. met zijn vriendin K., twee rijke Amerikanen die zich over de jonge jongens ontfermen. Ze hangen samen rond, nemen de jongens mee naar pretparken, kopen cadeaus. Rinkelen de alarmbellen al? Ze lijken de gedroomde populaire surrogaatouders, totdat R. en K. zich ontpoppen als zedendelinquenten.

Nadat Wesseling zijn moeder (en daarmee in het kielzog zijn vader) op de hoogte stelt, laten zijn ouders zich door het stel overtuigen van de onschuld van de voorvallen. Hoe moet Wesseling zich tot deze ongemakkelijke geschiedenis verhouden?

Vlak voor hij doodgaat komt aan het licht dat zijn vader een verhouding heeft met een student. Wesseling onthoudt zich van een moreel oordeel en schept ook daar ruimte voor de complexiteit van de persoon die zijn vader was. Wat een pijnlijke en wonderschone memoires!

