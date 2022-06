In opspraak geraakte directeur Museum de Fundatie stapt op

Museum de Fundatie in Zwolle. Beeld ANP

De directeur raakte eerder in opspraak nadat medewerkers hadden geklaagd over zijn gedrag.

De Raad van Toezicht had eerder onderzoek laten doen naar de relatie tussen de medewerkers en Keuning. Daaruit kwam naar voren dat ‘de spanning in de organisatie sterk is toegenomen door de wijze van communiceren van de directeur-bestuurder, die als sterk directief en vaak ook confronterend wordt ervaren’, aldus het museum in januari dit jaar.

Nu meldt het museum in een persbericht dat de interne organisatie en de werkcultuur moeten veranderen. ‘Daarom heeft de Raad van Toezicht besloten te zoeken naar een nieuwe directeur/bestuurder die de volledige verantwoordelijkheid krijgt over Museum de Fundatie.’ Rob Zuidema, nu interim zakelijk directeur bij het museum, volgt Keuning tijdelijk op als bestuurder.

Uitbreiding museum

Kunsthistoricus Keuning werkte eerder bij de Neue Nationalgalerie en het Prentenkabinet in Berlijn, museum Kröller-Müller en het Nieuw Land Erfgoedcentrum. In 2007 begon hij als directeur van de Fundatie. In die functie was hij zeer zichtbaar en toonde hij met name diverse eigentijdse werken van Duitse origine aan het publiek.

Keuning wist niet alleen meer belangstellenden uit het hele land te trekken, maar met bepaalde exposities ook een breder publiek. Zo’n tien jaar geleden werd het museum voor beeldende kunst uitgebreid met een opvallende ontwerp op het dak van het bestaande gebouw. Ook werden diverse belangrijke werken aan de eigen collectie toegevoegd.

Onder leiding van Ralph Keuning groeide het aantal bezoekers in de afgelopen vijftien jaar van 30.000 naar ruim 250.000 per jaar, zo meldt het museum. Die exponentiële groei heeft tegelijkertijd ‘een wissel getrokken op de medewerkers van Museum de Fundatie, die ook een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het behaalde succes’. “De interne organisatie is niet meegegroeid met de toegenomen bezoekersaantallen. Ook was er te weinig aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en de werksfeer.”