In Oost-Europa verscheen aan de horizon een rode gloed waar het Barbieroze had kunnen zijn

De zomer van 2023 is er een van uitersten. Om Barbie kunnen we lachen, op vakantie moeten we vluchten en in het oosten van Europa is Red Dawn nog steeds niet afgelopen.

Een Russische raket verwoestte een kathedraal in de Oekraïnse havenstad Odesa. Een Nederlandse zuiptoerist poepte op het hoofd van een slapende man in de Spaanse badplaats El Arenal. In Afghanistan kwamen tientallen dorpelingen om bij overstromingen als gevolg van een ongekend hevige regen. Op het kurkdroge Griekse eiland Rhodos werden tienduizenden toeristen geëvacueerd toen bosbranden hun hotels en resorts bedreigden. Corfu en Evia volgden. Maar Barbie is een hit in de bioscopen. Het wordt een fenomeen.

In Nederland werd de beoogde lijsttrekker van de nieuwe PvdA-GroenLinks combinatie door hobbyisten in een Hitlerkostuum gefotoshopt. De lijsttrekker van ONS Noordoostpolder zei sorry voor het versturen van het plaatje. Het was niet zo bedoeld. Aan de rand van een door stormschade verminkt park trof ik het kadaver van een jonge reiger aan. Het beest was nog maar kort uit het nest naar het hiernamaals geblazen. Iets verderop bleek een lang gekoesterde boom tot een paar geknakte takken aan een gespleten stam te zijn gereduceerd. Storm Poly opende het seizoen. Dit is de zomer van 2023.

Red Dawn schetst een destijds actueel rampenscenario

Zaterdagavond deed ik net alsof niets van dat alles me raakte en besloot ik alsnog naar Red Dawn te kijken. De Amerikaanse film van John Milius was een enorme hit in 1984 en leek bij uitstek geschikt voor deze pagina in dit tijdsgewricht. De Hollywoodproductie schetst een destijds actueel rampscenario, waarin de Sovjet-Unie met steun uit Cuba, Nicaragua en Mexico grote delen van de Verenigde Staten bezet en een groepje middelbare scholieren onder leiding van Patrick Swayze een partizanenstrijd tegen het rode gespuis voert. De kinderen signeren hun overwinningen met de naam van hun highschool footbalteam: Wolverines.

Op het slagveld in Oekraïne trof een Amerikaanse oorlogscorrespondent van Newsweek een verwoeste Russische tank met dezelfde graffiti aan. Dat was in april 2022. De kathedraal van Odesa was nog intact en op Rhodos was het goed toeven. In de kleine kolonie bij de begraafplaats naast mijn favoriete stadspark werkten krijsende reigers aan hun nesten en het nageslacht. Daar liep ik begin vorig jaar nog dagelijks, altijd beducht voor een bombardement van uitwerpselen.

Ik woonde een blauwe maandag in de omgeving van reigerpleisterplaats Artis en zag een keer vanaf het balkon wat een enkele dosis reigerpoep met een goed geklede voetganger kan doen. Die meneer ging in een seconde van strak in het pak naar plakkend van de kak. Totale verwoesting. Ik kon mijn schaterlach niet inhouden. Het was 1984. Ik was nog jong en had zelf pas het nest verlaten om hier onbezonnen de vleugels uit te slaan. Maar het zou niet bij me opgekomen zijn om zelf op iemands hoofd te poepen.

Patrick Swayze was een idool voor bakvissen

In dat jaar werd Red Dawn uitgerekend met kerstmis uitgebracht in Nederlandse bioscopen. De Wolverines plegen hun verzetsdaden in de hypothetische Derde Wereldoorlog voornamelijk in de wintermaanden op besneeuwde bergen, dus die premièredatum was zo gek nog niet. Maar mijn portie gaf ik aan Fikkie. Patrick Swayze was een idool voor bakvissen en ik was toch geen kind meer? Jaren later belandde de film in het lijstje ‘nog in te halen’, want Milius was niet alleen de maker van Arnold Schwarzeneggers amusante doorbraakfilm Conan the Barbarian, hij had ook een hitladder aan klassieke filmcitaten op zijn naam staan.

Clint Eastwoods ‘Go ahead punk, make my day’ in Dirty Harry en ‘I love the smell of napalm in the morning’ uit Apocalypse Now werden door John Milius geschreven. De huiveringwekkende veteranenmonoloog van de haaienjager in Jaws komt ook van Milius. Aan de scenario’s van die klassieke Amerikaanse films is door meerdere schrijvers langdurig gesleuteld, maar het duurde nog veel langer voordat duidelijk werd wie wat aan de blauwdruk had toegevoegd. De zeven films die Milius zelf regisseerde, staan allemaal in de schaduw van de drie klassiekers.

Maar zie: Red Dawn laat sporen na op het slagveld van Oekraïne, waar het doemscenario uit de film decennia na de val van de Sovjet-Unie de gruwelijke realiteit weerspiegelt. Het maakt die halfbakken tienerpartizanenfilm niet tot een meesterwerk, maar het onderstreept hoezeer de populaire Amerikaanse cultuur onze wereld kleurt. Aan de Europese oostgrens is de dageraad nog steeds rood waar het Barbieroze had kunnen zijn. Dit is de zomer van 2023.

Red Dawn (1984) verscheen op blu-ray (MGM).