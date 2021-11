In onzekere tijden is vertrouwde Top 2000 Quiz weer even genieten

Ruben van der Meer met teamgenoot Guus Meeuwis. Beeld NTR

In deze onzekere tijden zijn er gelukkig nog een paar zekerheden en één ervan is dat eind november de Top 2000 weer wordt afgestoft. Lips heeft weinig met de dagenlange radioversie, maar geniet wel van de bijbehorende tv-programma’s, vooral van de Top 2000 Quiz die elk jaar als opmaat wordt vertoond. Dan zit Matthijs van Nieuwkerk weer op zijn vertrouwde kruk en staat zijn ‘trouwe wapenbroeder’ Leo Blokhuis achter de draaitafel.

Gisteravond zat het café bij de eerste uitzending van de Top 2000 Quiz weer ouderwets vol en hoefden de deelnemers niet door een spatscherm te worden gescheiden.

Onder de deelnemers was Anita Witzier, wier eerste singeltje Venus van Shocking Blue bleek te zijn. “Zijn we echt zo oud?” vroeg Van Nieuwkerk verbaasd. “Ja, alleen bij mij zie je het niet,” riposteerde Witzier scherp. Punt voor Witzier, die met teamgenoot Emmely de Wilt sowieso goed op dreef was.

Van een andere kandidaat, cabaretier en acteur Ruben van der Meer, bleek Michael Jackson de jeugdheld. “The one and only,” voegde Van Nieuwkerk overbodig toe. “Nee, die filiaalmanager van Blokker uit Oss,” antwoordde Van der Meer gevat. De bedenkelijke praktijken van Michael Jackson hadden zijn voorliefde voor de King of Pop niet doen slinken. Ter verdediging kwam hij met een typische drogredenering: “Iedereen heeft Windows op zijn computer, met de McAfeevirusscanner, en die McAfee heeft iemand vermoord. Daar hoor je niemand over.”

Enfin, Van der Meer kwam met teamgenoot Guus Meeuwis niet ver – niet verwonderlijk wanneer je antwoordt dat een album van Jimi Hendrix ‘Hendrix flikt het weer’ heet. Lips wist dat wel (Electric Ladyland) maar mevrouw Lips was niet onder de indruk: die was vooral enthousiast dat het vrouwelijke team twee mannelijke teams versloeg bij een muziektriviaquiz.

Reageren? hanlips@parool.nl.