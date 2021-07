In ‘Lovin’ You’ klinkt het verbluffende bereik van Minnie Riperton

Beeld -

Op 12 juli 1979, vandaag precies 42 jaar geleden, overleed de Amerikaanse zangeres Minnie Riperton aan de gevolgen van borstkanker. Een bijzondere carrière werd zo in de knop gebroken – ze was pas 31. Riperton zal blijvend worden herinnerd door het nummer Lovin’ You, dat pas op het allerlaatst aan het album Perfect Angel werd toegevoegd, op aandringen van Stevie Wonder die de plaat produceerde.

Terug in de tijd Riperton werd geboren in Chicago en had als kind het plan operazangeres te worden. Gezien het gemak waarmee ze hoge noten kon zingen, had ze wellicht een sensationele coloratuursopraan kunnen zijn, maar in haar tienerjaren bleek de roep van de popmuziek onbedwingbaar. Ze staakte haar muziekstudie aan het Lincoln Center en ging op zoek naar werk. Het lukte haar een baantje te bemachtigen als receptioniste bij het beroemde platenlabel Chess in haar geboortestad, dat grote blues- en rock-’n-roll en soulartiesten als Muddy Waters, John Lee Hooker, Howlin’ Wolf, Little Walter, Etta James, Bo Diddley en Chuck Berry onder contract had. Toen ze daar merkten dat ze een bijzondere stem had, mocht ze er werken als achtergrondzangeres. Met de zwarte psychedelische popgroep Rotary Connection nam ze vanaf 1967 zes albums op en had ze enig bescheiden succes. Daarna belandde ze als achtergrondzangeres bij Stevie Wonders band Wonderlove en zong ze mee op Fullfillingness’ First Finale. Door stom toeval belandde een van haar demo’s bij Epic Records, die haar meteen aanboden een album te maken. Als producer vroeg ze Wonder, die om moeilijkheden met zijn label Motown te voorkomen, meewerkte onder het pseudoniem El Toro Negro. Om aan veertig minuten te komen vroeg Wonder Riperton om nog één song. Dat werd Lovin’ You, een bewerking van het slaapliedje dat ze altijd voor haar dochter Maya zong.

Hoogste positie in de hitlijst Lovin’ You, met Stevie Wonder op synthesizer, bracht het tot nummer 1 in de Billboard Hot 100. Alleen al in 1975 werden er een miljoen exemplaren van verkocht. Ook het album haalde in de slipstream daarvan de gouden status. In Nederland piekte Lovin’ You op 6.

Waarom nu herbeluisteren? Om nog eens te horen dat Minnie Riperton een bijzondere stem had: koel en zuiver, lichtelijk kinderlijk, maar toch soulvol, met een erotiserend randje en met een verbluffend bereik. De gevocaliseerde frase na lalalalala, doedn-doedn-doehoeoe in Lovin’ You is een halve toon hoger dan de aria van Mozarts Koningin van de nacht (een F’’’ voor de liefhebbers) en in het openingsnummer van het album, Reasons, tikt ze zelfs de A daarboven aan. Mariah Carey gebruikte dit ‘fluitregister’ later als een gimmick.

Verder luisteren? Op Spotify staat de Deluxe Edition van Perfect Angel, met een alternatieve ‘bandversie’ van Lovin’ You, die onder meer vanwege de nogal nadrukkelijke drumpartij beduidend minder kernachtig klinkt dan de uitgeklede hitversie. En Take A Little Trip is nu een duet met Stevie Wonder.