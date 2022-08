In Kokanje is Hannah van Binsbergen er niet op uit te behagen

In het sprookje Het land van Kokanje, ook wel Luilekkerland genoemd, zijn de rivieren van limonade, er vliegen gebraden ganzen door de lucht en de pannenkoeken groeien aan de bomen. Je hoeft er niets, want luieren en lekker eten is het devies. Maar de weg ernaartoe voert dwars door het leven heen en is vol hindernissen.

Van Binsbergen dicht in Feiten over het paradijs: ‘het is omheind//de weg erheen bespookt van taken//de dis voorbij, maar ver van veilig:// de tover bijt je in de hielen (..) alleen de leegste zielen waaien op naar de onsterfelijkheid (..)’.

Het verlangen naar het paradijs of het land van Kokanje is, kortom, oppervlakkig van aard. Tegenover de leegste zielen, staan de zwaarste zielen. Zijn het geen kennis en levenservaring die de ziel verzwaren? Welke utopieën en idealen spiegelen mensen (met kennis) zich voor, vraagt de dichter zich af in gedichten die soms gericht zijn tot zichzelf, tot de mensheid en de geschiedenis, dan weer tot God, als in een gebed.

Haar taalgebruik is archaïsch – doordesemd met woorden als ‘schalk’, ‘neder’ en ‘vlerken’. Ze gebruikt regelmatig inverse zinnen (‘al van stof hij aantrok te verbruiken’). Ze speelt met uitdrukkingen en klankherhalingen en creëert haar eigen orakeltaal. Soms is haar taalgebruik zo versluierend dat wat ze precies wil uitdrukken moeilijk te achterhalen is.

Van Binsbergen is er niet op uit te behagen, maar om te verstrooien. Ze dicht in Het portret: ‘Leren lezen is niet erg, het helpt./Het maakt het hoofd minder alleen en bergt/ de ogen tussen rijen’. In dit gedicht laat ze precies zien wat ze doet en communiceert ze met de lezer.

Het is een wankel evenwicht tussen meerduidig en onverstaanbaar zijn. Kokanje is beide. De bundel fascineert én frustreert. De dichter orakelt tot besluit: ‘Genot is der droeftoeters levensbloed/’t is niet veel, maar sappig is het wel/haar alfabet verwijst er vaak naar/en als haar spreuken werken, is dat mijn vermogen ook?’ Vertwijfeld blijft de lezer achter.