In kloeke visserstrui en met dramatische stem verkende Huub Stapel het IJsselmeer

Huub Stapel is al twee seizoenen met Wim Daniëls de dorpen van Nederland aan het verkennen in Het Dorp. Dat beviel kennelijk, dus nu heeft hij zich ook op de geschiedenis van de Zuiderzee gestort met de vierdelige serie Eens Ging Die Zee Hier Tekeer, naar een regel uit de Zuiderzeeballade van Sylvain Poons.

Aanleiding is het 90-jarig bestaan van de Afsluitdijk. Lips zou hebben gewacht tot het honderdjarig bestaan, zeker nu de renovatie honderden miljoenen duurder wordt en veel langer duurt. Maar bij Omroep Max dachten ze kennelijk: als je nog wat oude zeebonken wil spreken moet je opschieten.

En dus trok Stapel een kloeke visserstrui aan en zette hij een dramatische stem op want met het voltooien van de Afsluitdijk “werd het monster getemd dat Nederland al eeuwen teisterde: de Zuiderzee.” Die, als het stormde “dijken deed breken, huizen krakend deed instorten en mens en vee reddeloos in de kolkende golven liet verdwijnen.”

Stapel verbaasde zich erover dat de bewoners van de dorpen rond het IJsselmeer het nog steeds liefkozend over ‘ons zeetje’ hadden – “alsof je een opstandig kind dat zich verschrikkelijk gedraagt steeds weer liefdevol in de armen sluit”.

‘Ons Zeetje’ was ook de titel van de eerste aflevering waarin Stapel met een botter het IJsselmeer op ging en een lesje zeilen kreeg. Hij had op het voormalige eiland Schokland moeite zich voor te stellen dat het ooit een eiland was geweest: het ‘goh’ en ‘jeetje’ was niet van de lucht. Maar waarschijnlijk verwoordde hij met die deels gespeelde verbazing ook het gevoel van de gemiddelde kijker.

Die Zuiderzeeballade bleef de rest van het Pinksterweekend door Lips’ hoofd spoken, maar hij weet nu wel waar de term ‘Scheepskameel’ vandaan komt.

