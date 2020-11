In Joël Lokaal steekt alleseter Broekaert zelfs klei in zijn mond

Joël Broekaert in Joël Lokaal. Beeld NPO 2

Joël Broekaert stopt echt zo ongeveer alles in zijn mond. Staat ie daar in het noordelijkste puntje van Nederland, net niet meer buitendijks, neemt hij pardoes een hapje klei. Je hebt het boek De alleseter geschreven of niet. Maar zelfs Broekaert weet er hier niet overdreven veel van te maken. “Het smaakt een beetje stoffig.” Wat eigenlijk dan weer gek is, want de hap zeeklei zag er behoorlijk vet uit.

Het gebeurt in de eerste aflevering van Joël Lokaal, een vijfdelige serie waarin Broekaert van Noord-Groningen naar Zuid-Limburg reist. Daarbij passeert hij de vijf bodemsoorten die Nederland rijk is: zeeklei, veen, rivierklei, zand en löss. Insteek: kun je de bodem waarop voedsel groeit, terugproeven op het bord?

Lips heeft, hij moet het bekennen, stiekem nogal een zwak voor de stoerste culinaire programmamaker van Nederland. Een baard, een knotje en volgehangen met rinkelend ijzerwerk: Lips zou voor aap lopen, maar bij Broekaert past het allemaal naadloos. En dan weet ie nog zijn liefde voor smaak over te brengen ook.

Neem het bezoekje dat hij brengt aan de Groninger die hem vertelt over de tarwesoort emmer en hem het brood laat proeven dat ervan gebakken is. Allemaal onder het mom: graan is een spannend product. Broekaert scheurt het baksel aan flarden met die knuisten van hem. Hij voelt, hij ruikt en steekt de homp brood in zijn holle melis. “Dit brood heeft een afdronk.”

Het zou zomaar omhooggevallen kunnen uitpakken, maar door zijn enthousiasme vergeef je Broekaert veel. Het programma, opgezet als een roadmovie, steekt bovendien goed in elkaar. De eerste aflevering werd afgesloten op een boerenerf, waar topkok Joris Bijdendijk liet zien wat je met aardappels uit zeeklei kunt doen. Twee mannen, allebei met smerige klauwen, die tussen de bedrijven door een topmaaltijd bereiden. Lips kreeg er trek van.

