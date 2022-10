In jeugdfilm Totem zorgt een reusachtig stekelvarken dat asielzoekster Ama er niet alleen voor staat

Het eigenwijze Totem viert het breken van de regels. Daarbij transformeert regisseur Sander Burger een schrijnend verhaal over een uitgeprocedeerde Rotterdamse familie tot een behapbare jeugdfilm.

De jeugdfilm Totem is volledig geschoten met een zogenoemde Dutch tilt, een filmtechniek waarbij de camera scheef wordt gehouden. Dat zorgt ervoor dat het kleine Rotterdamse appartement van de elfjarige Ama (Amani-Jean Philippe) op beeld past. Maar het laat vooral zien dat haar leven op losse schroeven staat.

Ama en haar familie hebben namelijk geen verblijfsvergunning. Als dat door de Nederlandse autoriteiten ontdekt wordt, zullen ze worden uitgezet naar Senegal. Ama weet dus: ze moet nooit haar echte adres geven en nooit met de politie praten. Best lastig, want de moeder van haar beste vriend werkt bij de politie.

Ama is verder gelukkig: ze doet het goed op school en zwemt in haar vrije tijd. Toch is er altijd de angst om ontdekt te worden. Om met een belangrijke zwemwedstrijd mee te doen, moet ze bijvoorbeeld liegen over haar geboorteplaats en geeft ze het adres op van haar beste vriend.

Wanneer de politie een dag op de stoep staat en haar moeder en broertje meeneemt, houdt Ama zich schuil in het speeltuintje voor haar huis. Zo wordt Ama van het een op het andere moment dakloos en is ze ook nog eens voortvluchtig. Ze struint de straten van Rotterdam af op zoek naar haar vader, die op dat moment niet thuis was en dus ook niet door de politie is meegenomen, en krijgt daarbij hulp van een reusachtig stekelvarken die ze Totem noemt.

Zwaar thema, luchtige toon

Regisseur Sander Burger (De veroordeling) transformeert een schrijnend sociaal thema tot een behapbare jeugdfilm, die niet terugdeinst voor het portretteren van narigheid, maar dat met een rotsvast vertrouwen doet dat alles uiteindelijk wel op zijn pootjes terecht zal komen. Ama wordt geconfronteerd met een crisis die haar leven voorgoed kan veranderen, maar door haar standvastigheid en moed is dit geen grimmig verhaal. Ze zwerft dan wel in haar eentje door Rotterdam, het vleugje magisch-realisme in de vorm van haar beschermdier Totem zorgt ervoor dat Ama er nooit echt alleen voor staat.

Regisseur Sander Burger.

De film over uitgeprocedeerde asielzoekers combineert een zwaar thema met een luchtige toon. Die luchtigheid komt vooral door het overtuigende, speelse acteerwerk van Philippe, die humor in haar rol injecteert. Met gezichtsuitdrukkingen en toonveranderingen geeft ze een sarcastische tintje aan de film, vooral wanneer ze op volwassenen stuit die niet willen meewerken of een beetje vreemd zijn.

Totem verbeeldt een zoektocht. Naar Ama’s vader, die zich ergens schuilhoudt voor de politie. Maar vooral naar Ama zelf. De confrontatie met de mogelijkheid dat ze naar Senegal moet vertrekken, en daarbij de realisatie dat ze voor veel mensen niet als honderd procent Nederlands wordt gezien, zorgt ervoor dat ze nieuwsgierig wordt naar haar familiale roots.

Morele les

Totem, dat verschillende tonen en genres combineert en versmelt in een jeugdfilm, is een viering van eigenwijsheid. Er zit een morele les in de film verborgen, die stelt dat je niet altijd de regels moet volgen. Dat geldt voor Ama, die uiteindelijk de regel moet breken om nooit met de politie te praten. Maar dat geldt ook voor de politie en andere autoriteiten, die best een uitzondering mogen maken op de harde immigratieregels.

Daarbij is Totem een viering van samensmelting en compromis: de samenkomst van magie en realisme, de versmelting van de Senegalese en de Nederlandse cultuur, maar ook een confrontatie tussen anti-immigratieretoriek en een schrijnende anekdote van een kind dat door iedereen ‘illegaal’ wordt genoemd.

Dat wil zeggen dat Totem vooral probeert te verenigen. Een nobel streven, dat uiteindelijk ten koste gaat van de rauwere kant van het verhaal. Totem begint namelijk als een sociaal-realistisch drama dat de gruwelijkheden niet schuwt waarmee sommige kinderen te maken krijgen. Op het einde komt alles heel snel goed. Dat is geen verrassing – Totem is natuurlijk een jeugdfilm. Het probleem is dan ook niet dat het voor Ama en haar familie goed afloopt, maar wel dat het vrijwel geen moeite vergt. Dat doet toch wat af aan de strijd van andere kinderen die in hetzelfde schuitje zitten als Ama.

Totem Regie Sander Burger Met Lies Visschedijk, Ole van Hoogdalem, Amani-Jean Philippe, Emmanuel Ohene Boafo Te zien in Cinema de Vlugt, Eye, Filmhallen, Het Ketelhuis, Kriterion, Pathé Arena, Tuschinski, Rialto De Pijp, Rialto VU, Studio/K.