In horrormusical Sweeney Todd laat Simone Kleinsma het publiek heerlijk rillen: ‘Angstige koppies op de eerste rij’

Pasteitjesbakker Simone Kleinsma en barbier Hans Peter Janssens moorden er lustig op los in Sweeney Todd van Stephen Sondheim, de ‘Shakespeare van de musical.’ Maar toch weten zij de sympathie van het publiek te veroveren.

Een kruiwagen met meel dat eigenlijk vooral zand is. Tijdens het bakken van de pasteitjes die eruitzien en smaken als baksteen, trapt mevrouw Lovett nog even een rat dood. Zij heeft de smerigste pasteiwinkel van Londen met vrijwel geen klanten. Daar komt spectaculair verandering in met de terugkeer van kapper Sweeney Todd. Hij heeft vijftien jaar in een strafkamp in Australië gezeten nadat hij vals was beschuldigd door rechter Turpin, die het op de vrouw van Todd had voorzien. Met het barbiersmes in de hand neemt Todd op grote schaal wraak. Pasteitjes met mensenvlees blijken een gewilde delicatesse.

Door de gehaktmolen

Simone Kleinsma (64) speelde de rol van mevrouw Lovett al eens in 1993, toen Nederland volgens Kleinsma nog niet rijp was voor Sondheim, en het was haar wens om dat nog een keer te doen. Joop van den Ende heeft daar nu voor gezorgd. Dertig jaar geleden was Ernst Daniël Smid haar partner in crime, en dat is nu de Vlaamse bariton Hans Peter Janssens (61), die vier jaar terug in een Vlaamse productie de klanten de strot afsneed.

Kleinsma: “Het zijn twee walgelijke mensen, maar ik probeer altijd de sympathie van een slecht karakter op te zoeken. Hoe is iemand zo geworden, want er zit altijd wel een geheim in zo’n persoon. Het is een zwaar verhaal, dus het is logisch dat Sondheim er een luchtige, cabareteske rol in heeft geschreven. Ik zoek naar de momenten waar mogelijk een grap zit. Regisseur Frank Van Laecke laat mij bijvoorbeeld de zaal in gaan, echt de vierde wand doorbreken, om in het publiek te kijken welke personen geschikt zijn om door de gehaktmolen te worden gedraaid. Dan zie je echt angstige koppies op de eerste rij.”

“Als Todd begint door te draaien en zijn eerste lijk heeft gemaakt, kijk ik in de kist waar die man ligt en zeg alleen maar heel droog en nuchter: ‘Ja.’ Dat zorgt voor een stevige lach in de zaal. Ik laat dan een pauze vallen en vervolg met: ‘Dat kan nou allemaal wel zo wezen...’ Als ik die zin achter elkaar zou hebben uitgesproken, zoals in het script staat, zou het veel minder grappig zijn. Dat soort dingen zoeken we uit in de try-outfase.”

Mannen met extreem gedrag

Hans Peter Janssens: “In die lach zit ook ongemak bij het publiek, want het is het moment waarop Lovett een verdienmodel ziet in het vermoorden van mensen. Zij is eigenlijk de aanstichter van de seriemoord.”

“Ik kon voor deze rol terugvallen op eerdere rollen van mannen die extreem gedrag vertonen. In Londen op West End heb ik zes jaar zowel de ex-gevangene Valjean als inspecteur Javert gespeeld in Les Misérables. Maar ik heb ook veel gehad aan musicals als Dracula en Jekyll and Hyde om zo’n luikje te openen. Blijkbaar word ik voor die rollen makkelijk gecast.”

“De muziek is voor mij altijd het vertrekpunt. En met de krachtige muziek van Sondheim heb ik niet veel nodig om in zo’n geest te kruipen. Als operazanger ben ik dat soort partituren wel vaker tegengekomen, maar vooral de duetten en kwartetten zijn zeer complex. Je hoeft niet bang te zijn dat het publiek ongewenst gaat meezingen.”

Kleinsma: “Ik heb flink moeten studeren op de muziek. Sondheim laat de spelers eerst de teksten uitspreken. Zoals iedereen door elkaar heen praat in een gesprek, zo heeft hij de tekst ook op muziek gezet met elke spreker een eigen melodielijn. Ik noem hem niet voor niets de Shakespeare van musical.”

“We hebben ons extreem goed voorbereid op Sweeney Todd, omdat we wisten dat we maar drie weken repeteertijd hadden. Hans Peter en ik kenden elkaar niet, maar dat aftasten was interessant en leverde veel op, omdat we allebei veel ervaring meebrachten.”

Bijzondere opzet

Janssens: “Ik heb mooie producties in Vlaanderen gespeeld, maar het is ook heel fijn om in Nederland te spelen. Men is in Vlaanderen minder geïnteresseerd in theater en nog minder in musical. In de jaren zeventig werden er in Nederland muziekgebouwen neergezet en in Vlaanderen sportvelden aangelegd. Dat is het verschil.”

“De opzet van deze Sweeney Todd is heel bijzonder. Bijna alle producties, ook de show die nu in New York staat, gaat uit van een traditioneel beeld, met negentiende-eeuwse kostuums en een min of meer realistisch straatbeeld. Bij ons zijn de kostuums donkerder en uniformer en wij spelen in een open ruimte die een gevangenis moet voorstellen. Daarin zijn alle speelplekken opgenomen, zoals de kapperswinkel, de bakkerij en rechtszaal. Dat geeft heel veel vrijheid, omdat er geen decorstukken versjouwd hoeven te worden.”

Cadeau van Joop van den Ende

Mensen die 65 worden krijgen nog wel eens een mooi horloge of een Rijnreisje van de baas. Simone Kleinsma krijgt twee voorstellingen.

Kleinsma: “Ik ben op mijn negentiende bij Joop begonnen in een theatershow van Gerard Cox en we zijn altijd zeer loyaal naar elkaar geweest. Behalve het terughalen van Sweeney Todd heeft Joop een musical voor mij laten schrijven door Dick van den Heuvel en André Breedland. De Hospita gaat over een oude revue-comédienne, die na haar carrière in een groot pand woont met haar kostuumontwerper, gespeeld door Paul Groot. Om het pand te kunnen onderhouden neemt ze drie theaterstudenten in huis. Het is een vrolijk stuk, geen Sunset Boulevard-treurigheid. Met die twee theatercadeaus van Joop kan ik alleen maar juichen en hopelijk het publiek ook.”

Sweeney Todd door Medialane i.s.m. DeLaMar, t/m 21/5 in DeLaMar (onderbroken door een serie in Rotterdam van 10 t/m 14/5), première 21/4.