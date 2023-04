In het nieuwe seizoen 'Boer zoekt vrouw' trekt Yvon Jaspers Europa in. Beeld KRO-NCRV

Lips moet zeggen: het voelt wat ongemakkelijk om kirrende boeren te zien op het moment dat het land aan koeienpoep ten onder dreigt te gaan. In het universum van Yvon Jaspers bestaan geen stikstofproblemen. In het universum van Yvon Jaspers bestaan alleen boeren ‘die hunkeren naar liefde’.

Maar afijn: vort met de geit. Zondagavond was alweer de aftrap van het dertiende seizoen Boer zoekt vrouw. Jaspers was deze keer Europa ingetrokken om kennis te maken met twee vrouwen en drie mannen, allemaal afkomstig uit de Hollandse klei, maar ook allemaal vanwege wat voor reden dan ook terechtgekomen in het buitenland en op zoek naar een beetje vleselijk geluk uit het vaderland.

Wat staat de kandidaten deze keer te wachten? Een klassiekertje: Haico woont bij zijn zeventigjarige ouders op de boerderij in Denemarken en heeft nog nooit een vriendin gehad. Haico is 42 en moet er een beetje van huilen. We mogen hem schrijven.

Er is de 57-jarige weduwe Claudia in Normandië, die graag weer een man heeft om te koken en voor haar de ijskast te vullen. Er is Richard (32) die in Slovenië tussen de troosteloze restanten van wat ooit een bloeiend communistisch staatsbedrijf was een akkerbouwbedrijf is gestart. Hij woont in het voormalige administratiegebouw, dat er even aantrekkelijk uitziet als het klinkt.

Er is Bernice, 23 jaar, paardenfokker en melkveehouder in Zweden. Ze heeft, zegt ze, nog nooit gepraat met een jongen van wie ze dacht: goh, wie weet wordt het wat. En er is Piet, 63 jaar en gescheiden. Piet, zegt Piet, heeft inmiddels geleerd dat je de dingen niet te ver voor je uit moet schuiven.

Lips kon er nog niet erg enthousiast van worden. Wat hem wel opviel: bij alle boeren krijg je dit seizoen gegarandeerd een warme lunch. Dat is ook wat waard.

