In het spiegelpaleis van Ongehoord Nederland is Nederland het grootste slachtoffer van de oorlog

De wereld gaat ten onder. Dat wist u misschien nog niet, maar Lips wel nadat hij op een luie dinsdagmiddag zomaar een verloren uurtje naar Ongehoord Nieuws had gekeken, de actualiteitenrubriek van de nieuwe omroep Ongehoord Nederland. In beeld de profetische woorden: Nederland aan de bedelstaf.

Wat zou er aan de hand kunnen zijn? De Europese Unie boycot Rusland en nu dreigt Poetin met zware tegensancties, aldus presentator Arlette Adriani. ‘Kan de Nederlandse burger deze klap er nog wel bij hebben?’

Op het netvlies van Lips verschenen beelden van gebombardeerde steden, van vluchtende kinderen, dode burgers en brandende ziekenhuizen, maar op het scherm zag hij een stukje uit een lokale krant: ‘Amber (23) verliest haar woning door komst Oekraïners en ze is niet de enige: waar moeten wij nu heen?’

Naast stijgende energieprijzen, zo wist het Ongehoord Nieuws te melden, krijgt Nederland te maken ‘met een stroom van mogelijk tienduizenden Oekraïense vluchtelingen, terwijl veel Nederlanders nu al geen plek kunnen vinden om te wonen’.

Aan tafel verscheen Wybren van Haga, leider van Belang van Nederland, tevens huisjesmelker van Amsterdam en vaste gast in het programma. ‘Ons hele leger,’ stelde die zonder enige vorm van tegenspraak vast, ‘past in de Amsterdam Arena.’ Ondertussen gaat het ene na het andere bedrijf failliet doordat het gas onbetaalbaar is geworden.

De situatie was dramatisch, maar niet hopeloos. ‘Als je die Groningers nou allemaal een nieuw huis geeft en 100.000 euro op hun rekening, dan ziet iedere Groninger: het is goed voor Nederland als we de gaskraan weer opendraaien.’

Lips had er best om willen lachen, als het niet zo treurig was geweest. ’s Avonds ruilde hij het spiegelpaleis van de ‘ongehoorde’ meningen maar weer snel in voor het echte nieuws op de echte nieuwsprogramma’s. Veel vrolijker werd hij er niet van.

