In het nieuwe pensioendrama van Omroep Max is de uitgerangeerde Hans een ‘bofbips’

Lips keek vrijdagavond naar het nieuwe Nederlandse pensioendrama Tweede Hans en vroeg zich onwillekeurig af wanneer hij na al die jaren trouwe dienst ontboden zou worden in het kamertje van de hoofdredacteur om er even later uit te komen met vijftienduizend euro ontslagbonus, een bladblazer, een puzzel van tweeduizend stukjes en een mok met zijn naam erop. Zo’n krant wil tegenwoordig ook mee in de vaart der volkeren en dan is een slachtoffer snel gevonden.

Hans (een glansrol van Stefan de Walle) is de uitgerangeerde medewerker van tuincentrum Klimop Tuinen en vraagt zich vertwijfeld af wat hij met zijn leven moet nu hij drie jaar voor zijn pensioen door een reorganisatie op de keien is gezet. Zingen in het shantykoor van de buurman? Een camper kopen? Fietsen op een racefiets? Herkenbare televisie noemen ze dat bij Omroep Max en dat is het voor veel mensen natuurlijk ook.

Niet verontrustend, wel gezellig

Nederland is de laatste tijd nogal verwend met drama van eigen bodem: De verschrikkelijke jaren tachtig, Het jaar van Fortuyn en Dirty Lines, om er een paar te noemen. Snel gesneden, goed geacteerde series met een bite. En nu is er dan Tweede Hans. Oubollig? Zeker. Je bent een bofbips, krijgt Hans te horen van zijn buurman. Clichématig? Ook. Een manager in een grijs pak die meer belangstelling blijkt te hebben voor zijn mobiele telefoon dan voor zijn eigen personeel.

Maar, dacht Lips na het zien van de eerste aflevering: het is ook onmogelijk om niet te gaan houden van de brommende hoofdrolspeler op zijn gezonde schoenen. Tweede Hans is een effectief voortkabbelende tragikomedie. Niet verontrustend, wel gezellig. Een baken van rust in een tijd dat de wereld in brand staat.

En Lips? Mocht hij ooit met pensioen gaan, dan kan hij gewoon blijven doen wat hij toch al deed: lekker televisie kijken.

