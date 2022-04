In het nieuwe mediaprogramma Mediastorm werden vooral journalistieke kliekjes opgewarmd

Han Lips schrijft elke dag over wat hij ziet op tv. Vandaag: Mediastorm.

Aan aandacht voor de media ontbreekt het niet in de media, met alle talkshows plus minder serieuze mediaprogramma’s als Media Inside. Desondanks vond omroep Human het noodzakelijk er nog een mediaprogramma aan toe te voegen: Mediastorm.

In de eerste uitzending zaterdagavond was de kwestie van de week de crisis bij D66 en de rol die de journalistiek heeft gespeeld in de beeldvorming. Presentator Wouter van Noort besprak de kwestie met Marcia Nieuwenhuis, politiek verslaggever van het AD, die zich afvroeg waarom Sigrid Kaag zo lang had gewacht met reageren, en met Jurjen van den Bergh, campagnestrateeg van GroenLinks, die Kaags stugge houding tijdens haar persconferentie analyseerde: “Wat je ziet is iemand die verongelijkt is dat ze hard wordt aangepakt, terwijl het de rol van de journalistiek is haar te controleren.”

Lips proefde vooral een opgewarmd journalistiek kliekje. Omdat elke actualiteitenrubriek en talkshow deze week al over D66-gate is gedenderd, blijven op zaterdagavond de restjes over. Of je moet er een satirische draai aan geven, zoals in Media Inside, De Avondshow met Arjen Lubach of Dit Was Het Nieuws. Typerend: het fragment waarin D66’er Jan Paternotte kritisch werd geïnterviewd door een RTL Nieuws-verslaggever was woensdagavond (!) al in De Avondshow te zien geweest, dus daarmee liep Mediastorm welgeteld drie dagen achter de feiten aan.

Roel Maalderink van Plakshot gaf nog een geestige draai aan de kwestie in een kort item, maar Van Noort kondigde die broodnodige relativering humorloos af met “Hij maakt er een beetje een geintje van” – waaruit eens te meer bleek dat er voor een komische noot geen plek is in Mediastorm.

Dan kijkt Lips toch echt liever naar de vette knipoog van Media Inside.

Reageren? hanlips@parool.nl.