In het leven van de patriarch kruipt het geluk als een straathond naar binnen en naar buiten

Catania en de Etna op de achtergrond in Sicilië, Italië aan het eind van de 19de of het begin van de 20ste eeuw. Beeld Print Collector/Getty Images

Auteur en scenarioschrijver Mario Giordano (1963) is in Duitsland geboren en getogen, maar zijn achternaam verraadt zijn Italiaanse wortels. Zijn roman Terra di Sicilia. Terugkeer van de patriarch is gebaseerd op de geschiedenis van zijn familie – een geslacht van fruithandelaren, kleermakers, genezeressen en reisleiders –, die afkomstig was van Sicilië maar zich uiteindelijk in München vestigde.

Spil van het verhaal is Barnaba Carbonaro, oftewel de patriarch. Op jonge leeftijd verliest Barnaba zijn vader bij een aardbeving. Hij en zijn moeder Pancrazia, die kleermaakster en genezeres is, moeten het samen zien te rooien, en Barnaba wordt caruso, kindarbeider, in de citroen- en mandarijnenteelt. Zijn gebrek aan lengte compenseert hij met zijn handelsgeest, ambitie en talent voor rekenen. Cijfers hebben voor hem allemaal een eigen kleur.

Barnaba’s loopbaan verloopt net zo turbulent als zijn liefdesleven: terwijl zijn hart lange tijd wordt verscheurd door twee vrouwen en hij er ook nog de nodige minnaressen op nahoudt, wisselt financieel succes stuivertje met grote verliezen. Of, zoals Giordano het omschrijft: in Barnaba’s leven kroop het geluk als een straathond naar binnen en weer naar buiten. Tegen de achtergrond van de grote gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis beweegt Barnaba heen en weer tussen Sicilië en Duitsland, met een kort uitstapje naar Amerika.

Magisch-realistische elementen

Giordano’s roman begint zoals veel Italiaanse families aan tafel zitten: luidruchtig. In het begin buitelen er zoveel personages over elkaar heen en komen er in sommige passages zoveel Italiaanse termen voorbij, dat het even duurt voordat duidelijk wordt hoe alles in elkaar steekt. Maar dan ontspint zich een heerlijk, episch relaas met mythische en magisch-realistische elementen die het verhaal extra glans geven.

De achterkleinzoon van de patriarch vertelt het verhaal aan de hand van twee hoofdlijnen: de ene begint in 1890 in Taormina op Sicilië en vertelt Barnaba’s levensverhaal; de andere speelt in München in 1960, wanneer de patriarch als oude man terugkeert naar zijn nazaten in Duitsland. Dan pas leert hij zijn kinderen en kleinkinderen écht kennen. En leert hij iets waar het zijn hele leven aan heeft ontbroken: lachen.

Een prachtige personage is deze Barnaba, en zeker niet de enige memorabele in de bonte stoet die voorbijtrekt. Af te leiden uit het slot van de roman zal het tweede deel meer gericht zijn op de Carbonarovrouwen. Dat is zeker iets om naar uit te kijken.

Beeld -