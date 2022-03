Laura van Dolron toont hoe geen mens ontsnapt aan wie die is. Beeld Moon Saris

“Normaal komt de taal heel snel bij mij,” zegt ze met een glas bleekgele thee in haar hand, “maar nu wil ik dat niet.” Haar relatie met de vader van haar kinderen ging uit en de breuk stortte haar in een diepe crisis. Ze sliep slecht, at slecht, kwam nauwelijks van de bank en alles deed pijn.

Ze praat zacht, ze is magerder, ze staat er stil bij als iemand die net voor het eerst weer uit een ziekenhuisbed is opgestaan. Ze valt zo zichtbaar samen met de vrouw die ze beschrijft, die ze eerder altijd in een verhaal wist te passen. In het kale theater dat Van Dolron maakt, pelt ze nog een laagje af.

Ze zag in dat haar neiging om verhalen te maken van gebeurtenissen uit het eigen leven wreed kan zijn. Voor de mensen die figureren in die verhalen. En voor zichzelf, want door hetzelfde verhaal avond aan avond te vertellen en in de schwung van dat gebeuren alles net wat mooier, passender, ronder te maken, nam ze er juist afstand van.

Babyblauwe trui

Ze heeft zichzelf beloofd het nu eerst maar eens allemaal te voelen. Al houdt ze toch weer vast aan de taal. Letterlijk, want ze neemt de stapel papier op van de stoel waarin ze niet zal gaan zitten, en begint half oplezend aan een duidelijk gecomponeerde tekst, waarin aanvankelijk alle zinnen beginnen met: “Ik weet hoe het is om…”

Toch weer een verhaal. Haar babyblauwe trui verraadt dat ze er niet aan zal kunnen ontsnappen: ‘for a minute there / I lost myself’ staat erop. Van Dolron de maker en Van Dolron het terugkerende personage zijn nu eenmaal lettermensen, praters, verhalenmakers.

Ze geeft de kijker geen ruimte om uit te zoomen. Het kan troostrijk zijn om via een toneelvoorstelling getuige te zijn van andermans geploeter, maar deze voorstelling draait om de tegenstelling tussen die uitgesproken wens om het anders te doen, en toch weer dat script, die stoel, die mooie zinnen en beelden. Dit is een bijwijlen benauwend en ergerlijk egodocument. Maar wat Van Dolron ermee aantoont is hoe geen mens ontsnapt aan wie die is. Deal er maar mee, zegt ze impliciet tegen haar publiek. Dat moet ze zelf ook, nu alles daardoor in duigen ligt.