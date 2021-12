In het jaar van de doorbraak lanceert Son Mieux zijn nieuwe album met een livestream

Son Mieux - met voorman Camiel Meiresonne - tijdens de online editie van Noorderslag 2021. Beeld Ben Houdijk

Son Mieux timmert al wat jaren aan de weg, maar dit jaar had voor de band een wel heel bijzondere lading. Mede dankzij radiozenders die hun nummers in de etalage zetten, beleefde de band zijn doorbraak bij het grote publiek.

The Mustard Seed

Maar nét op het moment dat er een optreden in het Utrechtse TivoliVredenburg op de agenda stond om het nieuwe album The Mustard Seed luister bij te zetten, werden weer strenge coronamaatregelen aangekondigd. Even zag de groep zijn droom in rook opgaan, maar, stelt frontman Camiel Meiresonne: “De album release konden we niet overslaan.”

Maf jaar

En dus besloot de band, bekend van nummers als 1992 en Drive, het concert afgelopen weekend gewoon door te laten gaan. Weliswaar zonder publiek, maar wél via een livestream. “We waren aan het repeteren toen we te horen kregen dat het niet kon doorgaan. Ik voelde dat we ook een show hadden die zich voor een livestream leende. Een mooi verloop, rustpunten en een visueel spektakel. Die livestream hebben we in een paar dagen uit de hoge hoed getoverd. Het was zwaar, maar fijn dat we het met elkaar konden doen,” legt Meiresonne (28) uit. Hij omschrijft het afgelopen jaar als ‘maf’.

En een maf jaar was het zeker voor de band. De carrière van de groep raakte in een stroomversnelling. “In 2020 hebben we ons echt even teruggetrokken om aan ons tweede album te werken. Dus toen we begin dit jaar onze eerste single van die plaat uitbrachten, was het spannend,” bekent Meiresonne. “Wat dat betreft ben ik blij met de digitale wereld waarin we leven. Als deze crisis zich in de jaren 60 had afgespeeld, hadden we er heel anders voorgestaan.”

Gemis aan shows

De plotselinge bekendheid maakt het soms lastig, in coronatijd. “Het gemis aan shows is daardoor groot. De zalen zijn ineens uitverkocht,” legt de zanger uit, die stelt dat er nu juist behoefte is aan verbinding. De muzikanten hopen kijkers vrijdag dan ook een leuke avond te hebben bezorgd. Ambities heeft de band nog genoeg. “Bruce Springsteen weet zelfs een grasveld met 50.000 man erop te laten aanvoelen als een intieme kroeg. Dat is voor ons wel een doel.”